10 października media poinformowały, że Katarzyna Wajda rozwodzi się po 16 latach z Mateuszem Wajdą. Aktorka złożyła już odpowiednie dokumenty w sądzie. Jak ustalono, na listopad zaplanowano kolejną rozprawę rozwodową.

Katarzyna Wajda rozwodzi się po 16 latach małżeństwa. Przedstawiciele sądu zabrali głos

Jak poinformowała redakcja Pudelka, małżonkowie mają już być w trakcie rozwodu, o który miała wnieść Wajda. Aktualnie oczekują na kolejną rozprawę, która została zaplanowana na listopad. Jak się okazuje, sąd ma obecnie oczekiwać na zwrot akt z Sądu Apelacyjnego. Dziennikarze dopytali więc, czy może to oznaczać, iż wyrok w sprawie pary już zapadł, a jedna ze stron postanowiła się od niego odwołać.

Sąd Okręgowy oczekuje na zwrot akt z Sądu Apelacyjnego, gdzie rozpoznawany jest środek zaskarżenia decyzji Sądu Okręgowego. Nie zapadł wyrok. Zaskarżeniu podlegają nie tylko wyroki Sądu

- wyjaśnili mediom przedstawiciele sądu. Nie wiadomo, z jakiego powodu para podjęła decyzję o rozstaniu.

W czwartek 9 października Wajda pojawiła się na premierze trzeciego sezonu "Odwilży", w której odgrywa główną rolę. Internauci dostrzegli, że aktorka pozowała na ściance, trzymając za rękę kolegę z planu - Bartłomieja Kotschedoffa.

Katarzyna Wajda pracowała z mężem w tej samej branży. Niebywałe, kto był dziadkiem mężczyzny

Katarzyna i Mateusz Wajda stanęli na ślubnym kobiercu w 2009 roku. Para doczekała się przez lata wspólnego małżeństwa trzech synów - Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca. Mateusz Wajda jest również mocno powiązany ze światem filmu i kina. Jest operatorem filmowym oraz producentem. Studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i szkolił się na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego nazwisko nie jest przy tym przypadkowe. Mateusz to wnuk Leszka Wajdy - znanego scenografa, a zarazem i młodszego brata reżysera Andrzeja Wajdy.