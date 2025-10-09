Helena Rubik spełnia się w Miami - to tam prowadzi szczęśliwe życie z rodziną i przyjaciółmi, a także chłopakiem, którym jest Lucca. O relacji miłosnej starszej córki Rubików dowiedzieliśmy się z Instagrama Agaty Rubik. Influencerka na bieżąco mówi fanom o aktualnościach z życia całej rodziny. Wiemy, że Helena jest nadal szczęśliwie zakochana.

Helena Rubik pokazała chłopaka. Padły mocne słowa

Lucca postanowił wstawić zdjęcie z ukochaną z ich wspólnej wycieczki. Wybrali się wówczas w romantyczny rejs. "Dziękuję za te siedem miesięcy Helena. Kocham cię i nie wiem, co bym bez ciebie zrobił" - oznajmił nastolatek. Helena udostępniła relację na Instagramie i również wyznała mu miłość. Wiemy, że nowa miłość 16-latki jest jak najbardziej akceptowana i wspierana przez jej rodzinę. Zdarza się, że Rubikowie spędzają czas z ukochanym ich starszej córki. Nie jest tajemnicą, że ta relacja wzbudza największe zainteresowanie u obserwatorów nastolatki. Uroczy kadr zakochanych znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Rubik polubiła partnera córki. Wyznała, co o nim naprawdę sądzi

Rubikowie na co dzień żyją w Stanach Zjednoczonych i czasami odwiedzają Polskę. Co zaskakujące, rodzice Heleny Rubik postanowili zabrać nie tylko ją do ojczyzny, ale i jej partnera, który mógł poznać polskie tradycje. Pod koniec wakacji Rubikowie i Luuca odwiedzili "Dzień dobry TVN", w którym mogliśmy nieco więcej dowiedzieć się o relacji Heleny Rubik i jej chłopaka. Agata Rubik wówczas podsumowała tę więź, której mocno kibicuje. - Lucca jest bardzo fajnym chłopakiem. Bardzo dobrze się czujemy w jego towarzystwie, więc wydaje mi się, że fajnie tworzyć wspólne wspomnienia. Będąc z nim w Polsce, zupełnie inaczej patrzymy na wiele rzeczy. To świeższy pogląd. [...] Mieliśmy bardzo intensywny czas - przekazała żona kompozytora. Co ciekawe, Rubikowie chodzą także z Heleną i jej partnerem na podwójne randki, czego byliśmy świadkami w social mediach. Cała rodzina świetnie się bawiła, co mogliśmy wnioskować po uśmiechach na ich twarzach.