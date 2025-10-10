Michał Wiśniewski tworzy szczęśliwy duet z Polą Wiśniewską, z którą doczekał się dwójki dzieci. Tworzą jednak patchoworkową rodzinę, ponieważ mają potomków z poprzednich relacji. Lider Ich Troje słynie z tego, że uwielbia być ojcem, dlatego wielu zaskoczył fakt, że muzyk poddał się przecięciu i podwiązaniu nasieniowodów. Wokalista postanowił omówić ten zabieg.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątczak z podsumowaniem eks

Michał Wiśniewski wprost o wazektomii. Odbył ważną rozmowę z żoną

Wiemy, że piosenkarz nie planuje już mieć więcej dzieci. Ten wątek poruszył w "Call Me Mommy" u Agaty Reszko-Boguszewskiej. Jak widać, nie ma dla gwiazdora tematów tabu. - Nie, nie używam viagry. Jestem aktywny seksualnie i chcielibyśmy mieć w tym małżeństwie swobodę - powiedział w podcaście. Wspomniał o podwiązaniu jajowodów, czyli zabiegu, który jest bardziej skomplikowany od wazektomii. - Dla kobiety to jest poważna operacja - podwiązanie jajników. Dla faceta to jest półgodzinny zabieg. (...) Żona mnie po prostu spytała, czy byłbym w stanie to dla niej zrobić. Odpowiedź była bardzo krótka i jasna. Bo dla kobiety to jest bardzo trudny zabieg - przekazał Wiśniewski. Wspomniał więcej o przejściach Poli Wiśniewskiej. - Ona już się wystarczająco wycierpiała w swoim życiu, żeby jeszcze zwalać na nią antykoncepcję. [...] Wziąłem to na siebie - zaznaczył. Nie sądzi poza tym, że po zabiegu czegokolwiek mu brak. - Nie straciłem na męskości - podsumował.

Michał Wiśniewski poznał żonę w internecie. Połączyły ich... nieudane związki

Historia miłości tej dwójki miała swój początek w sieci - przyszli małżonkowie poznali się na portalu randkowym. Muzyk na początku ukrywał, kim naprawdę jest. - Poznaliśmy się z Polą na portalu, gdzie ja nie byłem Michałem Wiśniewskim, bo trochę mi nie wypadało i to była taka niespodzianka. I nagle się okazuje, że są ludzie, którzy mnie nie znają. Poszliśmy na spacer z psami. Słyszała, ale tak bezpretensjonalnie do tego podeszła - opowiadał muzyk na Instagramie w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem. Okazało się, że mają wiele wspólnego. Między innymi nieudane relacje oraz każde z nich miało wtedy czwórkę dzieci. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2020 roku.