Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell zaczęli spotykać się w 2008 roku po tym, jak poznali się na planie filmu "Ondine". Bachleda-Curuś i Farrell doczekali się syna Henry'ego Tadeusza, który właśnie skończył 16 lat. Choć relacja aktorskiej pary zakończyła się w 2011 roku, widać, że do dziś utrzymują dobre stosunki. Urodziny syna świętowali we trójkę w słynnej restauracji.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell spotkali się z okazji urodzin syna

Do mediów trafiły właśnie zdjęcia z 7 października, na których widać, jak Bachleda-Curuś, Farrell i ich syn zmierzają do ekskluzywnej restauracji Nobu w Malibu. Lokal jest znany nie tylko z docenianej przez krytyków japońskiej kuchni, ale również faktu, że to miejscówka popularna wśród celebrytów. Na fotografiach wykonanych przez paparazzi można podejrzeć, że Alicja Bachleda-Curuś świętowała urodziny syna w eleganckim zestawie, na który składała się brązowa kurtka, czarne, klasyczne spodnie i top, oraz wysokie szpilki. Colin Farrell postawił na szarą marynarkę i ciemne spodnie, a Henry Tadeusz wybrał casualowy outfit składający się z białego T-shirtu i jeansów. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Widać, że mimo rozstania Bachledzie-Curuś i Farrellowi przez lata udało się utrzymać przyjazne stosunki. Aktorka przed laty w rozmowie z "Twoim Stylem" opowiadała, że rozstali się w dobrych relacjach. - Podjęliśmy z Colinem decyzję, by nasz związek przerodził się w ten bardziej przyjacielski, równocześnie odnosząc się z szacunkiem do uczucia, które nas łączyło - mówiła. - Bo mimo że nie żyjemy razem, jesteśmy sobie bliscy i wzajemnie się wspieramy. I zależy nam, żeby w miłości wychowywać naszego Henia - dodała aktorka.

Henry Tadeusz pójdzie w ślady znanych rodziców?

Choć Henry Tadeusz ma dopiero 16 lat, miał już kilkukrotnie okazję spędzać czas w gronie największych gwiazd show-biznesu. We wrześniu media obiegły zdjęcia Colina Farrella, który razem z synem pozował fotografom podczas gali Emmy. A już dwa lata temu Henry Tadeusz pojawił się u boku słynnego ojca na gali Oscarów.