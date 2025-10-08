Przez lata Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra uchodzili za niezwykle zgraną parę. Prawda wyszła na jaw pod koniec sierpnia tego roku, gdy w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu małżonków. Według informacji, które przekazał Pudelek, do jednego z warszawskich sądów wpłynął już pozew rozwodowy i sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Aktorka porozmawiała z Magdą Mołek w jej autorskim programie "W moim stylu". Prowadząca poruszyła temat rozwodu. Tak wybrnęła z tego Komarnicka.

Emilia Komarnicka zapytana o rozwód. Jej odpowiedź mówi wiele

Magda Mołek porozmawiała z Emilią Komarnicką. Nagle dziennikarka postanowiła zapytać wprost: "Czy 'rozwód' to słowo klucz w twoim życiu?". - Trudne się wylosowało z maszyny - stwierdziła aktorka, dodając, że wie, że ten temat "grzeje" w sieci. - Szekspir mówił, że każda scena jest o miłości. To wszystko jest o miłości - stwierdziła. Prowadząca rozmowę nie dawała jednak za wygraną. - Rozwody, a mam duże doświadczenie, są o miłości, a raczej o jej braku - oceniła Mołek.

A gdybyśmy mówiły o miłości do człowieka? Na pewno rozwody są o ogromnej lekcji, totalnym laboratorium siebie, dowiedzenia się ogromu o sobie. Słowo klucz moich ostatnich czasów to zachwyt

- odpowiedziała zachowawczo Komarnicka, ewidentnie nie chcąc zagłębiać się w ten temat. Mołek skomentowała słowami: "ładnie wybrnęła". - Nic nie powiedziałaś, jesteś jak sejf - skwitowała dziennikarka.

Emilia Komarnicka rozwodzi się z Redbadem Klynstrą. Przyłapano ich razem

Komarnicka i Klynstra pobrali się w 2017 roku. Doczekali się razem dwóch synów: Kosmy i Tymoteusza. Na krótko przed tym, jak oficjalnie dowiedzieliśmy się, że się rozstają, oboje zrezygnowali z podwójnych nazwisk. To fani odebrali jako symboliczny koniec ich relacji. Para podkreślała, że było to motywowane głównie względami praktycznymi. "Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra" - przekazali wówczas małżonkowie. Po tym, jak informacja o rozstaniu pary dotarła do mediów, aktorzy zostali jednak przyłapani razem. Zauważono ich pod szkołą jednego z synów. Zdaje się, że ze względu na nich Komarnicka i Klynstra starają się zachować dobre stosunki.