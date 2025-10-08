7 października odbyła się premiera serialu "Glina". Na salonach pojawiła się plejada gwiazd, wśród których można było zauważyć Annę Cieślak i Edwarda Miszczaka. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo rzadki widok. Sprawdźcie, jak prezentowała się para na czerwonym dywanie.

Anna Cieślak i Edward Mieszczak na premierze. Nie pozowali razem do zdjęć

Anna Cieślak i Edward Miszczak rzadko pojawiają się razem publicznie, nic więc dziwnego, że gdy tym razem zrobili wyjątek, to zwracali na siebie uwagę. Z okazji premiery Anna Cieślak zaprezentowała się w dłuższej bordowej marynarce, którą przewiązała paskiem w talii, mocno ją podkreślając. Do tego dobrała modne luźne i czarne spodnie, które opadały jej na złote buty. Swój look uzupełniła torebką na złotym łańcuszku, naszyjnikami oraz wiszącymi kolczykami. Z kolei Edward Miszczak wybrał szarą marynarkę, błękitną koszulę, jeansowe spodnie i eleganckie czarne buty. Co jednak ciekawe, o ile para została przyłapana przez fotoreporterów na czerwonym dywanie, o tyle już na ściance nie pozowała razem. Anna Cieślak sama stanęła przed obiektywami.

Anna Cieślak spełnia się zawodowo. Gra w teatrze i pracuje nad kolejnym filmem

Czym obecnie Anna Cieślak zajmuje się zawodowo? Aktorka spełnia się Teatrze Polskim. Można ją oglądać m.in. dwóch jednoaktówkach "Aktorzy w dobrej wierze" i "Próba". W tym roku pojawiła się także w serialu "Edukacja", a z portalu Film Polski dowiadujemy się, że zagrała główną rolę w filmie Marii Sadowskiej "Sami w domu", który obecnie jest w produkcji. Anna Cieślak niedługo po ślubie z Edwardem Miszczakiem, który miał miejsce w sierpniu 2021, roku podkreślała, że nie chciałaby, aby fakt, iż są razem, odwrócił uwagę od ich zawodowych dokonań. - Chcielibyśmy z Edwardem, żeby to było nasze i nie przyćmiło tego, co robimy na co dzień. Bo uważam, że dla państwa, dla ludzi, którzy oglądają telewizję i dla ludzi, którzy chodzą do teatru, mamy dużo więcej do powiedzenia, ja na scenie w Teatrze Polskim, a Edward w stacji TVN - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.