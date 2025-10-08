7 października odbyła się premiera serialu "Glina". Na salonach pojawiła się plejada gwiazd, wśród których można było zauważyć Annę Cieślak i Edwarda Miszczaka. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo rzadki widok. Sprawdźcie, jak prezentowała się para na czerwonym dywanie.
Anna Cieślak i Edward Miszczak rzadko pojawiają się razem publicznie, nic więc dziwnego, że gdy tym razem zrobili wyjątek, to zwracali na siebie uwagę. Z okazji premiery Anna Cieślak zaprezentowała się w dłuższej bordowej marynarce, którą przewiązała paskiem w talii, mocno ją podkreślając. Do tego dobrała modne luźne i czarne spodnie, które opadały jej na złote buty. Swój look uzupełniła torebką na złotym łańcuszku, naszyjnikami oraz wiszącymi kolczykami. Z kolei Edward Miszczak wybrał szarą marynarkę, błękitną koszulę, jeansowe spodnie i eleganckie czarne buty. Co jednak ciekawe, o ile para została przyłapana przez fotoreporterów na czerwonym dywanie, o tyle już na ściance nie pozowała razem. Anna Cieślak sama stanęła przed obiektywami.
Czym obecnie Anna Cieślak zajmuje się zawodowo? Aktorka spełnia się Teatrze Polskim. Można ją oglądać m.in. dwóch jednoaktówkach "Aktorzy w dobrej wierze" i "Próba". W tym roku pojawiła się także w serialu "Edukacja", a z portalu Film Polski dowiadujemy się, że zagrała główną rolę w filmie Marii Sadowskiej "Sami w domu", który obecnie jest w produkcji. Anna Cieślak niedługo po ślubie z Edwardem Miszczakiem, który miał miejsce w sierpniu 2021, roku podkreślała, że nie chciałaby, aby fakt, iż są razem, odwrócił uwagę od ich zawodowych dokonań. - Chcielibyśmy z Edwardem, żeby to było nasze i nie przyćmiło tego, co robimy na co dzień. Bo uważam, że dla państwa, dla ludzi, którzy oglądają telewizję i dla ludzi, którzy chodzą do teatru, mamy dużo więcej do powiedzenia, ja na scenie w Teatrze Polskim, a Edward w stacji TVN - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.
