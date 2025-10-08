Przy okazji przygotowań do nowego, rodzinnego odcinka "Tańca z gwiazdami" doszło do wyjątkowego wydarzenia w życiu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Tancerka po raz pierwszy miała okazję osobiście poznać mamę swojego ukochanego - panią Ewę Rogacewicz. Spotkanie odbyło się w Ciechanowie, rodzinnym mieście aktora, gdzie realizowano materiał filmowy na potrzeby programu.

Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy spotkała mamę Marcina Rogacewicza. Jak przebiegło ich spotkanie w Ciechanowie?

Choć dla większości uczestników show Polsatu takie chwile są tylko przyjemnym przerywnikiem w intensywnych próbach, dla Agnieszki to wydarzenie miało znacznie większe znaczenie. Jak sama przyznała w rozmowie z "Vivą!", nie obyło się bez nerwów. - Stresowałam się, bo nasze poznanie z mamą Marcina nastąpiło przed kamerami, podczas kręcenia filmiku do niedzielnego "Tańca z gwiazdami". Wcześniej nie było okazji. I pierwszy raz miałam taką sytuację w życiu - powiedziała aktorka. Na szczęście pierwsze emocje szybko ustąpiły miejsca radości. Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze, a rodzicielka gwiazdora od razu zaskarbiła sobie sympatię Agnieszki. - Mama Marcina ma 73 lata i energię jak torpeda! Babcia też wspaniała - co za geny! - dodała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska i jej przyszła teściowa porozmawiały na osobności. Zaskakujące, o czym rozmawiały

Jak dowiadujemy się ze wspólnego wywiadu Kaczorowskiej i Rogacewicza, nie zabrakło też chwil na bardziej prywatne rozmowy. Choć początkowo tancerka z przyszłą teściową spotkały się w obecności kamer, później znalazły moment prywatności. - Trochę rozmawiałyśmy na osobności, ale nie o Marcinie. Jak wracaliśmy z Ciechanowa, ale też dziś. Dziś np. o Hiszpanii i o tańcu - zdradziła aktorka. Również Rogacewicz nie krył emocji związanych z tym wyjątkowym dniem. Jak przyznał, jego mama od samego początku była pozytywnie nastawiona do Agnieszki. - Parę tygodni temu mama powiedziała, że jesteś taka pozytywna i zawsze uśmiechnięta, że masz w sobie ogień i miły głos. Bardzo się cieszyła, że się poznacie - podsumował aktor. Rodzinny odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym zobaczymy mamę Rogacewicza już w niedzielę 12 września.