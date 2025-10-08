W trakcie aktualnie trwającego XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego jedną z najczęściej komentowanych - obok pianistów osób - jest Monika Podolak. To właśnie ona wprowadza publiczność w atmosferę muzycznych emocji, z niezwykłą precyzją zapowiadając kolejnych uczestników konkursu z całego świata. Jej spokojny ton, doskonała dykcja i elegancja sprawiły, że widzowie niemal od razu obdarzyli ją sympatią.

REKLAMA

Zobacz wideo Romantyczny Chopin – światowa premiera immersyjnej wystawy w Art Box Experience

Monika Podolak może się pochwalić imponującą karierą

Monika Podolak jest nie tylko konferansjerką, ale również aktorką dubbingową, nauczycielką języka angielskiego i miłośniczką języków obcych. Świetne przygotowanie do pracy zapewniło jej wykształcenie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Studium Aktorskiego im. Lucyny Kobierzyckiej. Podolak może się pochwalić także znajomością aż trzech języków obcych - angielskiego, francuskiego i włoskiego. Poza sceną wiedzie spokojne życie rodzinne. W czerwcu 2024 roku wyszła za mąż za Jędrka Podolaka, wokalistę, który zdobył popularność dzięki udziałowi w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now". Zakochani dzielą wspólnie pasję do muzyki. Na koncie instagramowym wokalisty można nawet znaleźć wideo, na którym razem śpiewają.

Monika Podolak zachwyca fanów Konkursu Chopinowskiego. W sieci wiele jest pozytywnych wpisów

W Filharmonii Narodowej Monika Podolak pojawia się na przemian z Piotrem Krasnowolskim, by po polsku i po angielsku zapowiadać pianistów biorących udział w jednym z najważniejszych konkursów muzycznych świata. Wielbiciele wydarzenia w mediach społecznościowych nie ukrywają, że Podolak wnosi na scenę spokój i klasę, której trudno nie docenić. W komentarzach można przeczytać wiele pozytywnych wpisów. "Jej głos jest aksamitny, pełen spokoju i wdzięku", "Zapowiedzi w jej wykonaniu powinny trafić na wydziały dziennikarstwa jako przykład doskonałej polszczyzny" - piszą internauci. Wiele osób podkreśla, że praca prowadzącej znacząco podnosi poziom wydarzenia. Widzowie doceniają również, że Podolak z niezwykłą precyzją wymawia nawet najtrudniejsze nazwiska zagranicznych uczestników. "Kobayashi wymówiła jak prawdziwa Japonka, imiona chińskie też brzmiały idealnie - słychać, że zna tony i ma zrozumienie dla języka" - napisała jedna z komentujących.