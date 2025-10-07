Jeszcze przed wakacjami Friz i Wersow całkowicie zniknęli z mediów społecznościowych, co wywołało lawinę spekulacji. W drugiej połowie sierpnia para wróciła do regularnego publikowania treści. Jak się okazało, w trakcie swojej nieobecności zakochani wzięli sekretny ślub. "Powiedzieliśmy sobie 'TAK'. Zniknęliśmy na dwa miesiące... bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie "tak" i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy - szczęśliwsi niż kiedykolwiek" - napisali w mediach społecznościowych. Na tym nie koniec niespodzianek. O ile całą ceremonię para zachowała w tajemnicy, to jak się okazało, postanowiła pokazać materiały z ceremonii w nowym filmie "FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online", który 2 października miał swoją uroczystą premierę. W związku z jego promocją małżeństwo pojawiło się w talk-show Kuby Wojewódzkiego. Para wyjawiła, ile wydała na swój ślub.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel o relacjach z byłą żoną: "Nie mamy kontaktu. Czasem pójdzie jakiś mail"

Friz w końcu to wyznał. Tyle para zapłaciła za organizację ślubu w Grecji

Wersow i Friz 7 października będą gośćmi w programie Kuby Wojewódzkiego. W sieci pojawiła się już zapowiedź najbliższego odcinka. Tematem rozmowy będzie m.in. uzależnienie od social mediów. Influencerka stanowczo nie zgodziła się, jakoby para miała z tym problem. - Nie jesteśmy uzależnieni od social mediów, mimo że to jest właśnie nasza praca. Zniknęliśmy teraz na półtora miesiąca, na prawie dwa miesiące, totalnie z internetu i właśnie poświęciliśmy ten czas na naszą podróż poślubną, na spędzenie czasu razem - zaczęła. Wersow dodała, że w tym czasie w ogólnie nie logowała się na media społecznościowe. - Wchodziłam tylko i wyłącznie na Messenger przez te kilka dni, tygodni, by sprawdzać, co z naszą córeczką. Później spędzaliśmy czas z córeczką i z naszą rodziną. Więc to był taki czas tylko i wyłącznie dla nas - wyznała. Prowadzący próbował się także dowiedzieć, ile kosztowała cała ceremonia ślubna. Friz w końcu wyjawił kwotę. Dodał, że wliczono w to także opłacenie podróży i wakacji gości. Przypomnijmy, że ceremonia miała miejsce w Grecji.

Dobra mówię, mówię ile ten ślub. No już dobra, już się nie denerwuj, prawie dwa miliony, no Kuba (...), ale zabraliśmy wszystkich na wakacje, (...) wszystko tam mieli

- wyznał Friz u Wojewódzkiego.

Wersow wyjawiła, co działo się na jej ślubie. "Mieliśmy na pewno nasz spektakularny pierwszy taniec"

Redakcja Plotka miała okazję gościć na premierze filmu filmie "FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online". Para w rozmowie z nami wspomniała swój bajkowy ślub. Zakochani zadbali o wiele niespodzianek dla gości. - Mieliśmy na pewno nasz spektakularny pierwszy taniec. Ja chciałabym tu pochwalić mojego męża, jak pięknie zatańczył. Można to zobaczyć w filmie i również jako teledysk do naszej piosenki. Także będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało - pochwaliła się influencerka. Wspomniała także o wyjątkowej piosence, do jakiej para zatańczyła swój pierwszy taniec. - (...) To była nasza piosenka, którą stworzyliśmy specjalnie pod ten pierwszy taniec, tę rolę. I to jest piosenka właśnie "Wersow i Friz na zawsze" - wyznała. Więcej przeczytasz tutaj: Wersow i Friz zaskoczyli gości na swoim luksusowym weselu. Pizza to dopiero początek