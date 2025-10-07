Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od dłuższego czasu tworzą zgraną parę. Zakochani planują już swój ślub. Jak przekazał informator portalu Świat Gwiazd, prawdopodobnie staną na ślubnym kobiercu już za kilka tygodni. "25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - przekazał. Powróćmy jednak na chwilę do początków ich związku. Ostatnio Kurzajewski opublikował ważną relację w sieci.

Zobacz wideo Serowska o stosunku do Smaszcz. Zapytaliśmy ją o dramę z Kurzajewskim

Maciej Kurzajewski zamieścił wpis. Takie słowa skierował do Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek 7 października 2025 roku obchodzi swoje 43. urodziny. Z tej okazji jej ukochany zamieścił w mediach społecznościowych poruszający post, do którego dołączył zdjęcie z bukietem róż. "Kochanie, samych cudownych chwil, dni i lat" - czytamy na InstaStories. To nie wszystko, bo i na Facebooku dodał kilka słów. "Taki urodzinowy poranek, a to dopiero początek dnia! Sto lat Kasieńko!" Warto dodać, że ta data jest podwójnie ważna dla pary. Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili swój związek w dniu 40. urodzin Katarzyny Cichopek, zamieszczając post na Instagramie. "Cieszę się, że ten dzień mogę dzielić z tobą!" - napisał wtedy Maciej Kurzajewski, dodając fotografię z ich wspólnego wyjazdu. "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość" - brzmiał wpis aktorki.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wezmą w końcu ślub? Wszystko jasne

Według doniesień mediów, Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wezmą ślub 25 października. Portal Pudelek postanowił skontaktować się z menedżerem pary. Patryk Wolski nie potwierdził daty ślubu zakochanych, jednak przekazał, że na ten moment Kurzajewski i Cichopek nie chcą dzielić się szczegółami tego wyjątkowego dnia. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - podkreślił. Dodatkowo "Fakt" skontaktował się z prezenterem, który udzielił wymijającej odpowiedzi. "Nasz menedżer Patryk Wolski już wszystko powiedział na ten temat" - podsumował. ZOBACZ TEŻ: Wieści zza zamkniętych drzwi domu Cichopek i Kurzajewskiego. Tak wychowują dzieci