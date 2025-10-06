Wiele par podjęło wyzwanie, biorąc udział w polskiej wersji "Love Never Lies". Agnieszka, którą wielu kojarzy z programu "Top Model", oraz Karolina, znana z freak fightowych walk, pojawiły się w trzeciej edycji show. Panie były najbardziej uczciwe w odpowiedziach i zwyciężyły program. Zapowiadały, że chcą się pobrać i w końcu powiedziały sobie "tak". Przyjrzeliśmy się ich sukniom ślubnym.

Zobacz wideo Aga i Karolina z Love Never Lies przez 2 lata ukrywały związek. "Przed rodziną, znajomymi, w pracy, wszędzie"

Agnieszka i Karolina z "Love Never Lies" pokazały ujęcia ze ślubu. Ich suknie ślubne przykuwają wzrok!

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska już od jakiegoś czasu zapowiadały, że planują ślub. Pokazywały kolejne przygotowania do ceremonii w mediach społecznościowych. W końcu powiedziały sobie "tak". W Polsce pary jednopłciowe nie mają możliwości sformalizować związku, więc panie postanowiły zawrzeć związek małżeński w Toskanii. 5 października na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym ujęto romantyczny pocałunek Karoliny i Agnieszki. Pojawiły się także spektakularne efekty specjalne. "Mrs. Skrzeczkowskie" - napisano w opisie. Dzień później zobaczyliśmy więcej zdjęć z ceremonii. Mogliśmy lepiej przyjrzeć się ich sukniom, które były do siebie bardzo podobne, lecz różniły się krojem i detalami. Karolina postawiła na kreację w typie syrenki z licznymi kwiatami. Ciekawym elementem było połączenie sukni na wysokości pasa. Agnieszka wybrała gorset z dołem w typie księżniczki. Na jej sukni pojawiło się wiele kwiatów - podobnie jak u jej ukochanej. Obie panie miały długie welony.

"Nie da się tego opisać słowami, ale wszystko było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłyśmy. Rodzina, przyjaciele, śmiech, łzy wzruszenia i my, prowadzone przez naszych ojców (i DeeDe) do ołtarza, przepiękne miejsce, idealna pogoda i wymarzone suknie" - pisała Karolina. "To był najpiękniejszy dzień naszego życia. Jesteśmy wdzięczne, że mamy tak cudownych ludzi wokół siebie" - dodała.

Uczestniczki "Love Never Lies" wzięły ślub. Posypały się gratulacje

Pod najnowszym postem pojawiło się wiele gratulacji, a także życzeń - w tym tych od celebrytów. "Bądźcie szczęśliwe" - napisała Natalia Siwiec. "Jesteście takie piękne i szczęśliwe. Wszystkiego najwspanialszego dla was" - skomentowała Marcela Leszczak. Życzenia pojawiły się również od Moniki Kozakiewicz znanej z programu "Love Island": "Piękne! Kochane, bądźcie szczęśliwe. Gratulacje".