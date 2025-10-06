Jacek Borkowski i Jolanta Popławska sformalizowali swój związek w grudniu 2023 roku, a we wrześniu 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu także w kościele. Od tamtej pory para przyciągała wiele uwagi, ze względu na kontrowersje w ich związku. Przez miesiące spekulowano na temat kryzysu i możliwego rozstania małżonków. Krótko po pierwszej rocznicy ślubu kościelnego Borkowscy pokazują w mediach społecznościowych, jak aktualnie wyglądają ich relacje.

Jacek Borkowski z żoną już tego nie kryją. Wpisy w mediach społecznościowych są dość wymowne

- Spotkały się dwa temperamenty, dwie różne przestrzenie. Był moment mojego zwątpienia. Musiałam sobie poukładać, przemyśleć, ale posklejałam skrzydła miłości i wróciłam - wyjawiła w rozmowie z Plejadą Jolanta Borkowska na początku bieżącego roku. W wywiadzie małżonkowie zdradzili, że faktycznie zmagali się z pewnymi perturbacjami, jednak udało im się zażegnać wszelkie problemy. - Cały czas jesteśmy na etapie młodego małżeństwa, więc są zawsze jakieś perturbacje, ale idzie ku dobremu - skomentowała dalej żona aktora.

Jak się okazuje, Borkowscy na dobre musieli poradzić sobie z kryzysem w związku. We wrześniu para udała się do Krynicy-Zdroju, gdzie świętowali rocznicę ślubu. Dodatkowo w mediach społecznościowych Jolanty możemy zobaczyć, że zakochani spędzają ze sobą każdą chwilę. Kobieta udostępnia wiele wspólnych zdjęć z mężem, nie kryjąc, że są bardzo szczęśliwi.

Jacek Borkowski chce, by żona z nim pracowała. "Opiekuje się mną"

We wspominanym wywiadzie Borkowski wyjawił też, że chciałby, by Jolanta z nim współpracowała. - Cały czas robimy wszystko wspólnie, bo Jola jeździ ze mną na koncerty, towarzyszy mi w pracy. Opiekuje się mną. (...) Chciałbym również, żeby Jola bardziej weszła w świat organizacyjny związany z moim zawodem, bo byłoby mi sympatycznie, gdyby to moja żona prowadziła wszystkie moje sprawy - wyjaśnił w rozmowie aktor. Żona gwiazdora jasno na to odpowiedziała. - Tylko żeby wejść w zawodowy świat, to muszę zrównoważyć emocjonalnie, żeby nie mieć chaosu. Muszę mieć spokój i móc działać - podsumowała temat Borkowska.