Maciej Pela przez lata związany był z Agnieszką Kaczorowską. O ich rozstaniu usłyszeliśmy jesienią zeszłego roku. Na początku były to wyłącznie pogłoski i domysły, ale szybko okazały się być prawdą. Rozpętała się medialna burza, a wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na komentarze zgranego niegdyś duetu. Ostatecznie obydwoje poszli w innych kierunkach i nie starają się już o sobie wspominać. Jeden z fanów zapytał Pelę o kwestię zdrady. Te słowa wyjaśniają wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Takie menu Maciej Pela przygotowałby dla ukochanej osoby. "Pierwsze wrażenie jest tylko jedno"

Maciej Pela wprost o zdradzie. Czy byłby w stanie ją wybaczyć?

Od czasu rozstania z Kaczorowską Pela prężnie działa w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie szybko się rozrósł, a dziś tancerz może liczyć na spore grono odbiorców, z którymi chętnie wchodzi w interakcję. 4 października opublikował na InstaStories okienko w ramach sesji Q&A. Jak zwykle fani postanowili zadać mu masę pytań. Jedno z nich dotyczyło zdrady. "Da się wybaczyć zdradę?" - padło. "Armani mówi, że tak. Wybaczyć tak, zapomnieć nie" - napisał w odpowiedzi Pela, jasno dając do zrozumienia, co sądzi.

Maciej Pela wspomniał o nowym związku Agnieszki Kaczorowskiej. Co powiedział córkom?

Pela i Kaczorowska doczekali się dwóch córek. Od niedawna oficjalnie wiemy, że tancerka spotyka się z aktorem Marcinem Rogacewiczem, z którym występuje w "Tańcu z gwiazdami". Pela pojawił się w podcaście "Na otwartych sercach", w którym prowadzące podjęły temat jego rozstania z Kaczorowską. Czy tancerz zdecydował się na rozmowę z córkami na temat nowego związku ich mamy? - Nie było takich rozmów. Dlatego ja tutaj znowu wyszedłem z inicjatywą opieki psychologicznej - wyjawił. Pela zaznaczył w rozmowie, że takie rozmowy są niezwykle trudne. - Rodzic na pewno powinien zakomunikować tego typu sytuacje, że mogą nastąpić. Ale mimo wszystko nie wiem, czy rodzic jest w stanie to wytłumaczyć, bo musi wytłumaczyć dlaczego. Żeby wytłumaczyć, dlaczego ten nowy partner się pojawia, musi wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla dziecka, dlaczego rodzina została rozbita bądź się popsuła - podsumował Pela.