Keith Urban i Nicole Kidman podjęli decyzję o rozstaniu. Jak informują zagraniczne media, we wtorek 31 października aktorka złożyła w sądzie w Nashville pozew rozwodowy. Z wniosku wynika, że chodzi o "różnice nie do pogodzenia". Zaledwie kilka dni po gruchnięciu tej wiadomości Keith Urban wskoczył na scenę i pojawił się w Hershey w Pensylwanii. Całą sensację wokół muzycznego wydarzenia podsyca jeszcze jedna rzecz. 57-letni artysta wystąpił bez obrączki na palcu, co nie umknęło uwadze paparazzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Krupy chodzi do katolickiej szkoły. Tak Asha zareagowała na rozstanie rodziców

Keith Urban dwa dni po ogłoszeniu rozstania zagrał koncert. Paparazzi uchwycili istotny szczegół

Mimo sporych zawirowań w życiu prywatnym Keith Urban zdecydował się nie robić przerwy w karierze muzycznej i już w czwartek 2 października wystąpił przed publicznością w Giant Center w Hershey w Pensylwanii. Wydarzenie cieszyło się niezmiernym zainteresowaniem wśród mediów. Na kilka godzin przed koncertem fotoreporterzy TMZ uwiecznili moment, w którym artysta wysiada na lotnisku z prywatnego odrzutowca. Największą uwagę skupia ręka piosenkarza, a konkretnie palce. Na żadnym z nich nie widać, by Keith Urban miał obrączkę. Ten widok jeszcze bardziej podkreślił decyzję pary. Wszystko wskazuje więc na to, że już niebawem dojdzie do oficjalnego zakończenia związku. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Nicole Kidman rozstała się z mężem po 19 latach. "Jest to jednostronne".

Keith Urban zaskakuje wyznaniem na koncercie. Nie do wiary, co puszczono w tle

Trzeba przyznać, że koncert był bardzo osobisty dla artysty. Według informacji magazynu "People", w trakcie wydarzenia Keith Urban otworzył się przed fanami i opowiedział im historię z lat młodzieńczych. Wspomniał o jednej z najtrudniejszych decyzji, którą było porzucenie szkoły na rzecz muzyki. Jasno podkreślił również bezgraniczne wsparcie, jakim obdarzyli go wówczas rodzice. Na tym jednak nie koniec, gdyż podczas wykonywania piosenki o tytule "Heart Like a Hometown", która powstała w 2024 roku, na telebimie za artystą zostały wyświetlone zdjęcia Nicole Kidman oraz ich córek. Zdjęcia dotyczące tematu możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.