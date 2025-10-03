Maryla Rodowicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Znają ją i kochają różne pokolenia, i bez wątpienia trudno byłoby znaleźć kogoś, kto ani razu nie słyszałby choć jednej jej piosenki. Artystka nie myśli o zwolnieniu tempa czy zniknięciu ze sceny. Wręcz przeciwnie. Gwiazda ciągle występuje na estradzie i udziela wywiadów, przez co cały czas jest bardzo aktywna w przestrzeni publicznej. Ostatnio Maryla Rodowicz podzieliła się szczerym wyznaniem odnoście jej życia sercowego. Nie do wiary, co powiedziała!

Maryla Rodowicz rozprawia o życiu singielki. To doskwiera jej najbardziej

Trzeba przyznać, że życie prywatne Maryli Rodowicz cieszyło się niemal tak dużym zainteresowaniem, co jej kariera muzyczna. Związkami gwiazdy żyła niemalże cała Polska. Choć ma ich sporo na swoim koncie, to obecnie i od dłuższego już czasu prowadzi jednak życie singielki. Warto przypomnieć, że piosenkarka od czterech lat jest rozwódką. W 2021 roku oficjalnie zakończyła małżeństwo z Andrzejem Dużyńskim. Para była w separacji od 2016 roku. Jak się z tym czuje? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła w wywiadzie dla portalu Pomponik. Okazuje się, że życie singielki bardzo jej służy. Gwiazda nieustannie entuzjastycznie podchodzi do życia i stara się czerpać z niego garściami. Oprócz tego cały czas, którym dysponuje może poświęcić swojej pasji.

Świetnie! Jaki to jest komfort, że siedzę sama. Mogę się w 100 proc. skoncentrować na muzyce

- stwierdziła Rodowicz. Nie jest to jednak jedyna jej wypowiedź odnośnie życia singielki. Już jakiś czas temu w wywiadzie z tym samym serwisem, gwiazda wyjawiła, że po rozwodzie jakość jej życia spadła pod względem materialnym. Wyszło na jaw, że Andrzej Dużyński odpowiadał za wiele opłat, dzięki czemu ona sama nie musiała zaprzątać sobie głowy finansami. Po rozstaniu sytuacja diametralnie się zmieniła i koszty utrzymania ciążą już tylko na jej barkach. "Finansowo byłam zależna i to było fajne. Mąż płacił rachunki, a teraz, niestety, sama płacę" - wyjawiła.

Maryla Rodowicz i jej związki. Jeden był ogólnopolską sensacją

Maryla Rodowicz już w czasie szkolnym miała dwóch adoratorów, jednak ich tożsamość nie jest powszechnie znana. Później związała się z gitarzystą Grzegorzem Pietrzykiem. Następnie była zaręczona z czeskim producentem muzycznym, jednak do ślubu nigdy nie doszło. Spotykała się też z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim. Bez wątpienia jednak największym zainteresowaniem cieszył się jej związek z Danielem Olbrychskim. Warto dodać, że w tym samym czasie aktor był w związku małżeńskim z Moniką Dzienisiewicz. Po rozstaniu Maryla Rodowicz związała się z Krzysztofem Jasińskim, z którym doczekała się dwójki dzieci, syna Jana i córki Katarzyny. W 1989 roku wyszła za mąż za przedsiębiorcę Andrzeja Dużyńskiego, z którym ma syna Jędrzeja. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Maryla Rodowicz szczerze o rozwodzie. Jak zareagowałaby na widok nowej partnerki byłego męża? Nie owija w bawełnę.