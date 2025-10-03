W mediach szerokim echem odbiła się wypowiedź Rafała Patyry, który na antenie TV Republika powiedział szokujące zdanie na temat Agnieszki Kaczorowskiej. - Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - wypalił. Kaczorowska dość szybko zareagowała na te słowa i podjęła wobec stacji kroki prawne. Wygląda jednak na to, że pracownicy TV Republiki nie są tym faktem szczególnie przejęci.

Prowadząca TV Republika zdziwiona brakiem tematu o Agnieszce Kaczorowskiej

W wydaniu programu śniadaniowego TV Republiki z 3 października pojawiło się m.in. pasmo "Piąteczek ploteczek", w którym omawiane są ostatnie wydarzenia ze świata show-biznesu. W studiu zagościła Natalia Rzeźniczak, a jednym z poruszonych przez nią tematów był głośny rozwód Nicole Kidman i Keitha Urbana. Przypomnijmy, że pod koniec września media obiegła informacja o zakończeniu 19-letniego małżeństwa pary. - Jeżeli spekulowano już od czerwca, że tam jest kryzys, to ten kryzys mógł trwać dużo dłużej i Nicole myślała, że uda się poprawić to, co się popsuło, no ale niestety (...). Być może w międzyczasie odkryła, że jest tam jakaś inna kobieta. (...) Nie wiemy też na pewno, jaki jest powód - relacjonowała Rzeźniczak. Niespodziewanie w słowo postanowiła wejść jej prowadząca śniadaniówkę Ilona Januszewska.

Aż się dziwię, że dzisiaj o Agnieszce Kaczorowskiej nie ma nic

- wypaliła. Dalsze dywagacje na ten temat szybko przerwał jednak prowadzący wraz z nią "Wstajemy!" Mateusz Nowak. - W każdym razie po 19 latach na pewno ciężko się rozstać. Mamy nadzieję, że może się jeszcze zejdą, bo nie życzymy żadnemu małżeństwu, żeby się rozpadało - powiedział.

Rafał Patyra odpowiedział Agnieszce Kaczorowskiej

Wspomniana wcześniej wypowiedź Rafała Patyry nie była jego jedynym komentarzem na temat życia prywatnego Agnieszki Kaczorowskiej. Na antenie TV Republika ironicznie odniósł się do całej sytuacji, nawiązując przy tym do głośnego pocałunku tancerki i Marcina Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami". - Pani Agnieszko, o całej sprawie zapomniałem już na śmierć. Potwierdzam, może pani całować i kochać, choćby na zabój, kogo tylko pani chce. Pod warunkiem, że będzie to miłość aż po grób - powiedział. Kaczorowska z kolei krótko skomentowała jego słowa w rozmowie z Pudelkiem. - Wszystkie słowa wypowiadane przez kogoś na temat kogoś innego świadczą o tej osobie, która to wypowiada. Kropka - stwierdziła.