Ilona Wrońska i Leszek Lichota poznali się na planie serialu "Na Wspólnej". Tworzyli związek przez 20 lat. Okazuje się jednak, że od kilku miesięcy nie są już razem. Aktorka opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym wyjaśniła szczegóły.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota rozstali się. "Nie mieszkamy razem"

Ilona Wrońska postanowiła zabrać głos ze względu na propozycje wspólnych z Leszkiem Lichotą wywiadów. Okazuje się jednak, że nie ma na to szans, bo para nie jest już razem. "W związku z licznymi zapytaniami o wspólne wywiady chcielibyśmy poinformować was, że od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping. Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach. Pozdrawiamy Ilona i Lechu" - napisała Ilona Wrońska na Instagramie.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota tworzyli "rzymskie małżeństwo"

Ilona Wrońska i Leszek Lichota mają razem dwoje dzieci - córkę Nataszę, która urodziła się w 2006 roku i syna Kajetana, który urodził się w 2008 roku. Nigdy jednak nie zdecydowali się na ślub i tworzyli tak zwane "rzymskie małżeństwo". Para twierdziła, że nie potrzebuje urzędowego poświadczenia, aby żyć szczęśliwie. "Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną! Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów" - wyznał Lichota w rozmowie z magazynem "Grazia". Wrońska podkreśliła z kolei, że podstawą udanej relacji jest nieustanne zaangażowanie i praca. "Pewne zasady muszą obowiązywać. Nad związkiem trzeba cały czas pracować. Nic nie jest dane na wieki. Choć uważam, że dobry związek może trwać całe życie" - mówiła w rozmowie z Interią. Aktorka chętnie mówiła też o początkach relacji z Lichotą. Twierdziła, że nie od razu była między nimi chemia. "Jednak nie zakochuję się bez bliższego poznania drugiej osoby. Jestem dość ostrożna w sprawach męsko-damskich. Leszek musiał zdobyć moje zaufanie" - wyznała w rozmowie z portalem Interia. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.