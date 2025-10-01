Nazwiska Andy'ego Byrona i Kristin Cabot trafiły na pierwsze strony gazet, gdy w lipcu bieżącego roku para została przyłapana, gdy tulili się podczas koncertu zespołu Coldplay. Przypomnijmy, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli w tamtym czasie w związkach małżeńskich, a łączyło ich wspólne miejsce pracy. Skandal doprowadził m.in. do rezygnacji Byrona ze stanowiska CEO w firmie Astronomer oraz złożenia dokumentów rozwodowych przez Cabot. Najnowsze doniesienia w tej sprawie mogą jednak zaskoczyć.

Andy Byron przyłapany na spacerze z żoną. Jego kochanka wcześniej złożyła papiery rozwodowe

Ponad dwa miesiące od wybuchu skandalu na koncercie, "New York Post" przekazał, że Andy Byron był widziany w ostatni weekend września podczas spaceru z żoną Megan. Parę przyłapano, gdy opuszczała rezydencję Kennebunk w stanie Maine, gdzie dotychczas miał przebywać były CEO Astronomer. Małżonkowie mieli przy tym wciąż nosić na palcach obrączki. Byron z żoną mieli spędzić wieczór na plaży, gdzie zorganizowali romantyczny piknik.

Co ważne, "Daily Mail" poinformował, że kochanka mężczyzny Kristin Cabot złożyła dokumenty rozwodowe w połowie sierpnia bieżącego roku. Żona Byrona z drugiej strony nie zabrała oficjalnie głosu ws. całego skandalu. Internauci zauważyli jedynie, że tuż po publikacji zdjęć z koncertu zmieniła nazwisko na panieńskie w mediach społecznościowych.

Mąż Kristin Cabot również miał bawić się na koncercie Coldplay. Zaskakujące, kto mu towarzyszył

We wrześniu na jaw wyszły także informacje na temat Andrew Cabota - dotychczasowego męża kochanki Byrona. Małżonek Cabot jest dyrektorem generalnym w firmie Privateer Rum (producent alkoholu), przez co w mediach podkreślano, że kobieta miała "najwyraźniej mieć słabość do wpływowych mężczyzn". Co jednak istotne, "Times" przekazał, że Andrew Cabot też był obecny podczas wspominanego koncertu Coldplay, a towarzyszyć miała mu już wtedy nowa partnerka. Okazało się, że małżonkowie od lipca byli w separacji.