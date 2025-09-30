Nicole Kidman i Keith Urban uchodzili za jedną z najbardziej zgranych i zgodnych par Hollywood. Nic dziwnego, że wiadomość o ich rozstaniu zaskoczyła wielu fanów. 30 września w mediach pojawiła się informacja o separacji pary. "Wiele źródeł mających bezpośrednią wiedzę na ten temat przekazało nam, że para żyje osobno 'od początku lata'. (...) Nicole opiekuje się ich dwójką dzieci i trzyma rodzinę razem w tym trudnym czasie, odkąd odszedł Keith. Powiedziano nam, że jest to jednostronne... Nicole nie chciała separacji i starała się ratować małżeństwo" - przekazało TMZ. Teraz portal poinformował, że para się rozwiodła.

Nicole Kidman i Keith Urban wzięli rozwód. Ujawniono szczegóły

Jak ustalił portal TMZ, powodem rozstania były "różnice nie do pogodzenia". Kidman ma pozostać "głównym opiekunem" dzieci. Z planu wychowawczego, który para dołączyła do akt rozwodowych, wynika, że dzieci spędzą 306 dni w roku z Nicole i 59 dni z Keithem. Wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące m.in. edukacji i zdrowia będą jednak podejmowane wspólnie. Nicole i Keith zrezygnowali zarówno z alimentów na rzecz współmałżonka, jak i wsparcia finansowego na dzieci, choć dokumenty zawierają zapis, że Urban z góry uregulował swoje obowiązki związane z utrzymaniem potomstwa. Każde z nich zachowa też własny majątek, co sugeruje, że para podpisała intercyzę. W aktach rozwodowych znalazły się również zapisy dotyczące kursów dla rodziców, które mają pomóc w dalszym wspólnym wychowywaniu dzieci. Urban złożył swój podpis 29 sierpnia 2025 roku, a Kidman 6 września.

Tak Nicole Kidman opowiadała o swoim małżeństwie. Nie mogła być bardziej szczęśliwa

Jeszcze w kwietniu 2024 roku aktorka w rozmowie z People rozpływała się nad swoim małżeństwem. - Mam ogromne szczęście, że mam u swojego boku Keitha, który jest moją miłością, moją głęboką, prawdziwą miłością. To daje mi siłę, by robić wszystko, co muszę, bo wiem, dokąd zawsze mogę wrócić - mówiła. Piosenkarz i aktorka wzięli ślub 25 czerwca 2006 roku w Australii. Doczekali się dwóch córek - Sunday Rose oraz Faith Margaret.