Joanna Kulig z ukochanym na premierze 'Chopin, Chopin!'. Tak wygląda jej mąż

Joanna Kulig zyskała uznanie z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Po sukcesie filmu "Zimna wojna" gwiazda rozpoczęła także karierę za granicą. Nie każdy wie, że prywatnie Kulig jest żoną reżysera filmowego, Macieja Bochniaka. Małżeństwo poznało się na planie produkcji "Środa, czwartek rano". - To był przełomowy moment w moim życiu. Na planie poznałam Maćka, który wtedy zajmował się dźwiękiem. Podobno, kiedy mnie zobaczył, pomyślał, że będę jego żoną - zdradziła Joanna Kulig w książce Łukasza Maciejewskiego pt. "Aktorki. Odkrycia". Zakochani pojawili się razem na premierze "Chopin, Chopin!".

Joanna Kulig i Maciej Bochniak razem na ściance. Tak wyglądało małżeństwo

Joanna Kulig i Maciej Bochniak razem wybrali się na poniedziałkową premierę "Chopin, Chopin!". Zakochani 29 września chętnie pozowali na ściance w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, co jest rzadkim widokiem. Para postawiła na dwie, zupełnie inne stylizacje. Razem idealnie kontrastowali. Kulig zachwyciła białym zestawem - marynarką i długimi spodniami. Dopełnieniem były czerwone usta i uśmiech, który nie schodził z jej twarzy. Ukochany aktorki wybrał tego dnia czarną stylizację, w postaci spodni, koszuli i marynarki. Jak oceniacie takie połączenie?

Joanna Kulig o swoim ukochanym. Jak się poznali?

Joanna Kulig poznała ukochanego na planie filmu "Środa, czwartek rano". Od razu wiedziała, że to ten jedyny. "Jestem osobą wierzącą, dlatego myślę, że Opatrzność nad nami czuwała, że się odnaleźliśmy, że trwamy przy sobie" - mówiła w książce Łukasza Maciejewskiego. Aktorka jest pewna tego, że Maciej Bochniak jest miłością jej życia. Para stara się dbać o uczucie i ciągle je pielęgnować. - Nie ma tak, że zakochujesz się raz na zawsze. To ciężka praca i dzięki niej uczucie staje się niezwykłe, wartościowe - podkreślała Kulig w rozmowie z "Faktem". Pomimo gorszych chwil, zakochani nadal przy sobie trwają. - Mam duże szczęście, że przytrafiła mi się tak wielka miłość. Cieszę się, że przerodziła się w długoletni związek, (...) że przetrwaliśmy kryzysy - zdradziła w wywiadzie dla "Zwierciadła". ZOBACZ TEŻ: Dziś zna ją całe Hollywood. Kulig nie miała łatwego startu. "Wyszłam z totalnej biedy"