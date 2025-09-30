Nicole Kidman i Keith Urban od lat tworzyli jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie. Piosenkarz i aktorka wzięli ślub 25 czerwca 2006 roku w Australii. Doczekali się dwóch córek - Sunday Rose oraz Faith Margaret. Jak się jednak okazuje, ich związek nie przetrwał próby czasu.
Jak informuje TMZ, Nicole Kidman i Keith Urban nie są już razem. "Wiele źródeł mających bezpośrednią wiedzę na ten temat przekazało nam, że para żyje osobno 'od początku lata'. (...) Nicole opiekuje się ich dwójką dzieci i trzyma rodzinę razem w tym trudnym czasie, odkąd odszedł Keith. Powiedziano nam, że jest to jednostronne... Nicole nie chciała separacji i starała się ratować małżeństwo" - przekazał tabloid. Wiele osób zastanawia się, co z pokaźnymi majątkami gwiazd. Kidman i Urban podpisali przed ślubem intercyzę, w której znalazła się m.in. "klauzula dotycząca kokainy". W ramach tej umowy aktorka ma wypłacać piosenkarzowi aż 600 tys. dolarów rocznie, jeśli powstrzyma się od używek. Po 19 latach suma może wynosić ponad 11 mln dolarów.
W wielu wywiadach Nicole Kidman zapewniała o swoim uczuciu do Keitha. W 2019 roku opowiedziała o tym, kiedy poczuła, że chce za niego wyjść. "To były moje 38. urodziny, a on stał o 5 rano na moim ganku w Nowym Jorku, z gardeniami. Wtedy pomyślałam sobie: To jest mężczyzna, którego mam nadzieję poślubić. Wtedy uwierzyłam, że to miłość mojego życia" - mówiła dla "People". W 2024 roku aktorka wspominała o tym, że jest bardzo szczęśliwa. "Mam bardzo bogate życie z ludźmi, których kocham. Wychowuję córki. Jestem żoną, najlepszą przyjaciółką. Jestem siostrą, jestem ciocią. Mam głębokie, intymne relacje z ludźmi. I to jest dla mnie sens życia – a potem dbanie o to, co po sobie zostawiamy, kogo po sobie zostawiamy i jak to robimy, oraz o nasz szacunek do tego" - mówiła dla "Elle". Jesteście zaskoczeni wiadomością o rozstaniu pary? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.
