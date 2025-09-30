Nicole Kidman i Keith Urban od lat tworzyli jedną z najbardziej zgranych par w show-biznesie. Piosenkarz i aktorka wzięli ślub 25 czerwca 2006 roku w Australii. Doczekali się dwóch córek - Sunday Rose oraz Faith Margaret. Jak się jednak okazuje, ich związek nie przetrwał próby czasu.

Nicole Kidman walczyła o małżeństwo? Zaskakujące szczegóły. "Nicole opiekuje się ich dwójką dzieci"

Jak informuje TMZ, Nicole Kidman i Keith Urban nie są już razem. "Wiele źródeł mających bezpośrednią wiedzę na ten temat przekazało nam, że para żyje osobno 'od początku lata'. (...) Nicole opiekuje się ich dwójką dzieci i trzyma rodzinę razem w tym trudnym czasie, odkąd odszedł Keith. Powiedziano nam, że jest to jednostronne... Nicole nie chciała separacji i starała się ratować małżeństwo" - przekazał tabloid. Wiele osób zastanawia się, co z pokaźnymi majątkami gwiazd. Kidman i Urban podpisali przed ślubem intercyzę, w której znalazła się m.in. "klauzula dotycząca kokainy". W ramach tej umowy aktorka ma wypłacać piosenkarzowi aż 600 tys. dolarów rocznie, jeśli powstrzyma się od używek. Po 19 latach suma może wynosić ponad 11 mln dolarów.

Tak Nicole Kidman opowiadała o małżeństwie. "Uwierzyła, że to miłość mojego życia"

W wielu wywiadach Nicole Kidman zapewniała o swoim uczuciu do Keitha. W 2019 roku opowiedziała o tym, kiedy poczuła, że chce za niego wyjść. "To były moje 38. urodziny, a on stał o 5 rano na moim ganku w Nowym Jorku, z gardeniami. Wtedy pomyślałam sobie: To jest mężczyzna, którego mam nadzieję poślubić. Wtedy uwierzyłam, że to miłość mojego życia" - mówiła dla "People". W 2024 roku aktorka wspominała o tym, że jest bardzo szczęśliwa. "Mam bardzo bogate życie z ludźmi, których kocham. Wychowuję córki. Jestem żoną, najlepszą przyjaciółką. Jestem siostrą, jestem ciocią. Mam głębokie, intymne relacje z ludźmi. I to jest dla mnie sens życia – a potem dbanie o to, co po sobie zostawiamy, kogo po sobie zostawiamy i jak to robimy, oraz o nasz szacunek do tego" - mówiła dla "Elle". Jesteście zaskoczeni wiadomością o rozstaniu pary? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.