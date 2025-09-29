Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz budzą ogromne emocje już od miesięcy. Pod koniec stycznia na łamach "Twojego Imperium" pojawiły się ich wspólne zdjęcia i od tego momentu spekulowano, co ich łączy. Wszystko stało się jasne po pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami", gdy para pocałowała się na oczach milionów. Teraz Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się razem w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Mówili o swoim związku i uczuciach ich łączących.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzowie pytają Rogacewicza o oświadczyny... Zapytaliśmy i my!

Agnieszka Kaczorowska nie jest zakochana? To wyznała w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" prowadzący pytali Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza o objawy zakochania. Wtedy tancerka zaskoczyła wyznaniem. "Na tym etapie życia, po trudnych doświadczeniach, z różnymi ranami, bliznami i przeżyciami - ja nie nazwałabym tego zakochaniem" - stwierdziła. - To jest zupełnie inny rodzaj uczucia dla mnie. To coś, co jest w oparciu o ogromne wsparcie. To jakiś rodzaj uzdrawiania siebie wzajemnie. Zakochanie kojarzy mi się z tym, jak masz 18 lat i "motylki w brzuchu" - wyjaśniła Agnieszka Kaczorowska.

Z kolei Marcin Rogacewicz stwierdził, że zakochanie kojarzy mu się z wolnością, uszanowaniem granic, przyjaźnią, a także ze szczerością. Podczas wymiany zdań nie zabrakło też nawiązań do znaczenia zapachu. Kuba Wojewódzki chciał wiedzieć, czy zapach jest wstępem do erotyzmu. Marcin Rogacewicz wyraźnie zawstydził się tym pytaniem i stwierdził nawet, że się czerwieni. - Na pewno zawiera się w tym zbiorze - powiedział. To jednak nie koniec wynurzeń. W pewnym momencie Agnieszka Kaczorowska stwierdziła, że według publikacji psychologicznych, ludzi najczęściej łączy "wspólna trauma".

Wojewódzki zadał pytanie o byłą żonę Marcina Rogacewicza. Aktor zamilkł

Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki spytał nagle Marcina Rogacewicza o byłą żonę. Nawiązał do plotek, dotyczących ich rozstania. - Jak zderzysz się z taką opinią, która coraz częściej się przebija, że to twoja żona odeszła do innego mężczyzny, a nie ty odszedłeś do innej kobiety? - spytał Wojewódzki. Wtedy w studiu nagraniowym zapadła cisza. Marcin Rogacewicz wyraźnie szukał odpowiednich słów, by odpowiedzieć. - Zróbmy tak - zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował - odpowiedział. Kuba Wojewódzki jednak nie zamierzał ustąpić. - W żadnym procencie to nie jest prawda? - dopytał. - Zostawmy to, dobra? - uciął temat Rogacewicz. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.