Nie da się ukryć, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą aktualnie najgorętszą parę polskiego show-biznesu. Para ujawniła się w "Tańcu z gwiazdami" gorącym pocałunkiem w pierwszym odcinku. O ich romansie huczało jednak od dawna. Teraz Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wystąpili w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego i odpowiadali na pytania, również te wyjątkowo niewygodne. W pewnym momencie Kuba Wojewódzki chciał poznać bowiem prawdę o rozstaniu Marcina Rogacewicza z żoną. Reakcja aktora była wyjątkowo wymowna.

Zobacz wideo Rogacewicz i Kaczorowska nie mają konkurencji? To myślą o innych parach

Wojewódzki zadał pytanie o byłą żonę Marcina Rogacewicza. Aktor zamilkł

Marcin Rogacewicz przez 12 lat był mężem Mai i ojcem ich czwórki dzieci - trzech córek (w tym bliźniaczek) i syna. Aktor wiele razy podkreślał, że to dzięki żonie mógł się realizować zawodowo, bo to ona zajmowała się domem i dziećmi. "Wcześniej nasz dom to była zorganizowana machina. Wiadomo było, kto i kogo zawiezie na zajęcia oraz kto robi zakupy. Gdyby żona nie wzięła na siebie wszystkiego, to bym nie mógł przyjąć roli w 'Komisarzu Aleksie' - mówił Rogacewicz w 2024 roku. W 2025 ogłosił już jednak rozwód z Mają, publikując czarno-białe zdjęcie z wymownym opisem "Nowy rozdział. Wolność". Nigdy jednak nie ujawnił, dlaczego rozstał się z żoną. Wojewódzki postanowił jednak o to dopytać, nawiązując do licznych plotek, które krążyły wokół tego tematu.

- Jak zderzysz się z taką opinią, która coraz częściej się przebija, że to twoja żona odeszła do innego mężczyzny, a nie ty odszedłeś do innej kobiety? - spytał Wojewódzki. Wtedy w studiu nagraniowym zapadła cisza. Marcin Rogacewicz wyraźnie szukał odpowiednich słów, by odpowiedzieć. - Zróbmy tak - zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował - odpowiedział. Kuba Wojewódzki jednak nie zamierzał ustąpić. - W żadnym procencie to nie jest prawda? - dopytał. - Zostawmy to, dobra? - uciął temat Rogacewicz.

Pocałunek w "Tańcu z gwiazdami" był ukartowany? Rogacewicz i Kaczorowska tłumaczą się

Już na samym początku rozmowy Wojewódzki i Kędzierski nawiązali do słynnego pocałunku Rogacewicza i Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami". Spytali, czy nie było jednak innego sposoby, by ogłosić związek. - Nic mi nie przeleciało przez głowę niż to, co się wydarzyło - powiedział Rogacewicz. Z kolei na pytanie, czy pocałunek był ukartowany przez produkcję, odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska. - Wiesz co, telewizja wiedziała, produkcja wie o tym wszystkim, co się u nas dzieje. I na pewno rozmawiali z nami o tym w kontekście całego programu, czy my chcemy się ukrywać, czy my raczej chcemy być szczerzy i prawdziwi. No i my mówiliśmy chcemy być sobą, tacy, jacy jesteśmy - podkreśliła.