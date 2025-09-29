Krzysztof "Diablo" Włodarczyk to jeden z najbardziej utytułowanych bokserów w kraju. Na 71 zawodowych walk wygrał 66 - jedna zakończyła się remisem a cztery porażką. Pięściarz jako gwiazdor sportu wziął niegdyś udział w "Tańcu z gwiazdami". Mogliśmy go oglądać w ósmej edycji, gdzie partnerowała mu Agnieszka Pomorska - odpadli jako ósma para. W związku z jubileuszem Włodarczyk pojawił się w studiu programu, gdzie towarzyszyła mu żona.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk pozował z ukochaną. Jego żona pokazała się cała na biało

Choć edycja z udziałem Włodarczyka miała miejsce 17 lat temu, wielu do dziś pamięta jego taneczne popisy. Bokser goszcząc w studiu "Tańca z gwiazdami" z pewnością przypomniał sobie czasy, gdy trenował do kolejnych odcinków show. Na wydarzeniu towarzyszyła mu żona - Karolina Olszewska, z którą ślub wziął w lipcu tego roku. Para jest razem od 2017 i doczekała się razem córki, Marii. Włodarczyk pojawił się na jubileuszu w klasycznym, czarnym garniturze, do którego dopasował ciemną koszulę oraz eleganckie buty. W kontraście do niego zobaczyliśmy Olszewską. Żona boksera postawiła na biały garnitur ze świecącymi nitkami. Na jej szyi pojawiły się delikatne perły. Jedynym, wyróżniającym się kolorystycznie elementem jej stylizacji były czarne buty. Para rzadko decyduje się na wspólne wyjścia na branżowe eventy.

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk spotkali się na jubileuszu "Tańca z gwiazdami"

Niedawno Mikołaj Krawczyk kierował pod adresem byłej partnerki dość niewybredne słowa. Aneta Zając postanowiła nie wikłać się w aferę z eks. Mieli jednak okazję zobaczyć się na jubileuszu "Tańca z gwiazdami". Aktorka została zapytana przez reporterkę Pudelka o to, czy miała okazję porozmawiać z byłym partnerem w studiu Polsatu. - Na ściance nie, ale tutaj za kulisami powiedziałam "cześć" - wyjawiła i nie chciała już kontynuować tego tematu. Czy spodziewała się obecności byłego męża na jubileuszu? - Wiedziałam, że będzie dużo osób z show-biznesu, z naszej branży. Wielu osób się nie spodziewałam, niektórych się spodziewałam - przyznała. O tę kwestię został zapytany również Krawczyk. - Błagam, przecież my jesteśmy zawodowcami. Uczestniczymy tutaj w fajnym wydarzeniu i nie mamy z tym żadnego problemu. Nie wiem, jak druga strona, to by trzeba zapytać drugą stronę, ale nie widzę w ogóle problemu - mówił w rozmowie z Plejadą. Więcej dowiecie się tutaj: Zając i Krawczyk spotkali się za kulisami "Tańca z gwiazdami". Niebywałe, jak zareagowali