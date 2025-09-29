W ostatnim czasie w mediach było niezwykle głośno o znajomości Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego. Modelka bawiła się na jednej z imprez u boku polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jak donosił "Fakt", ponoć poseł nie szczędził Krupie czułości. "Po rozmowie, podczas której najwyraźniej dobrze się bawiła, poseł nie szczędził modelce czułych gestów: obejmowania w pasie, głaskania po włosach i wpatrywania się w oczy" - czytaliśmy na stronie. Polityk krótko skomentował doniesienia o relacji z Krupą. "To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostała" - przekazał tabloidowi. Teraz głos zabrała siostra modelki.

Marta Krupa poznała Dominika Tarczyńskiego. "To było dawno temu"

Marta Krupa została zapytana przez reporterkę portalu Pudelek o relację jej siostry z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. - Nie mogę komentować, bo to jest, wiesz, mojej siostry życie. Ona robi swoje, ja robię swoje. Ja nie chcę być w to mieszana - odparła. Jak się okazuje, celebrytka miała okazję osobiście poznać Dominika Tarczyńskiego. - Ja już kiedyś go poznałam. Tak na sekundę go poznałam, ale to było dawno temu. Mówiąc szczerze, nie rozmawialiśmy ze sobą. Ciężko mi oceniać kogoś, kogo nie znam do końca i nie znam jego personality [osobowości - przyp.red.]. Nie mogę nic powiedzieć na ten temat, bo to tak, jakbyś powiedziała do kogoś "Hi" i tyle. Musisz znać kogoś długo, żeby poznać, jaka ta osoba jest - dodała w wywiadzie z portalem.

Marta Krupa wyjawiła, jak zareagowała na zdjęcia siostry z Dominikiem Tarczyńskim. "Czasami ludzie..."

W dalszej części rozmowy poruszono temat wspólnych zdjęć Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego. Siostra modelki przyznała, że nie spodziewała się takich kadrów. - Tak, trochę mnie to zaskoczyło, ale wiesz, jest, jak jest. Czasami ludzie lubią być mili tak ze sobą. Nie chcę komentować, bo to nie jest moja sprawa. Naprawdę, nie mogę nic mówić - skwitowała Marta Krupa w rozmowie z portalem. Dodała, że życzy siostrze partnera, który ją prawdziwie pokocha i będzie traktować z szacunkiem.