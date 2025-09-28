Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz występują w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Chociaż w mediach od miesięcy huczało o ich związku, to potwierdzili te doniesienia dopiero w pierwszym odcinku formatu. Po pytaniu Pauliny Sykut-Jeżyny czule się pocałowali. - My jesteśmy sobą. Chcemy być szczerzy. Chcemy być autentyczni. Nie chcemy niczego udawać. Więc takie rzeczy się dzieją, wiesz, spontanicznie. To jest live. Tutaj, wiesz, nie wiesz, co się wydarzy w każdym odcinku - komentowała Kaczorowska dla Pudelka. W nowym wywiadzie aktor i tancerka opowiedzieli o swojej relacji.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz o swojej relacji. Wspomnieli o przeszłości

Reporter portalu Party zapytał Kaczorowską i Rogacewicza o to, dlaczego nie chcą wspominać w wywiadach o swojej historii i przeszłości. Przypomnijmy, że oboje mają za sobą dość głośne rozstania z byłymi partnerami. - Szanujemy swoją przeszłość - zaczął Marcin Rogacewicz. - I ludzi, którzy nam towarzyszyli w tej przeszłości. No wiesz, mamy dzieci, więc to są takie prywatne tematy, które powinny... - dodała Agnieszka Kaczorowska. - Zostać w sferze prywatnej - skwitował aktor. - Absolutnie - dorzuciła tancerka. Chcecie zobaczyć zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza na parkiecie "Tańca z gwiazdami"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Karolina Pisarek wprost o pocałunku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. "Życie jest tylko jedno"

Porozmawialiśmy z Karoliną Pisarek o słynnym pocałunku w programie. Co sądzi o publicznym okazywaniu sobie uczuć przez Kaczorowską i Rogacewicza? - Wiesz, no... To życie jest tylko jedno, co mamy się ograniczać, z jednej strony. Z drugiej strony to zostali trochę postawieni pod murem, bo pytanie było bezpośrednie. Ja widziałam, że trochę się tak zarumienili. Sama nie wiem, jak zareagowałabym w takiej sytuacji - przyznała. Czy ma rady dla Kaczorowskiej? - Myślę, że Agnieszce nie trzeba nic radzić. Ona wszystko wie. Ona ma plan na siebie i jest świadoma każdego swojego ruchu w mediach - mówiła Pisarek w rozmowie z nami.