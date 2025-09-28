Selena Gomez ma za sobą burzliwe życie uczuciowe. Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudził jej związek i rozstanie z Justinem Bieberem. Jeszcze długo mówiło się o załamaniu Seleny, gdy dowiedziała się, że Justin związał się i ożenił z Hailey. Selena Gomez przez lata była sama i nie mogła znaleźć miłości. W końcu odnalazła uczucie u boku Benny'ego Blanco. Para wzięła ślub 27 września, ale mało kto wie, że zna się już od 16 lat!

Selena Gomez i Benny Blanco nie pamiętają pierwszego spotkania. Odbyło się lata temu

Selena Gomez i Benny Blanco związali się ze sobą dwa lata temu, ale znają się znacznie dłużej. Tak długo, że gdy Selena zaprosiła Benny'ego na spotkanie, nie podejrzewał nawet, że to randka! "Po prostu zaprosiła mnie na randkę. Zwyczajnie rozmawialiśmy, gdy ona zapytała: 'Chcesz iść na kolację?'. Poszliśmy najpierw na drinka i nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jesteśmy na randce. Powiedziała: 'Założyłabym coś innego na tę randkę', a ja na to: 'Czekaj, co? Jesteśmy na randce?'. Nie miałem pojęcia" - wyznał Blanco w rozmowie z Kaiem Cenatem. Dwa dni później para znów wybrała się na spotkanie, a Benny zaczął zauważać, że Selena jest nim zainteresowana. "Wtedy po prostu ją pocałowałem. Reszta jest historią" - wyznał.

Co jednak ciekawe, ani Selena, ani Benny nie pamiętają swojego pierwszego spotkania. "Poznaliśmy się jakieś 16-17 lat temu. Oczywiście, stworzyliśmy razem mnóstwo piosenek. Ale zanim jeszcze zrobiliśmy razem jakąkolwiek muzykę, byłem na jednym z ważnych spotkań biznesowych - mniej więcej wtedy, gdy odchodziła z Disneya, żeby tworzyć własną muzykę. Żadne z nas nie pamiętało tego spotkania, ale jej mama je zapamiętała - zdradził Blanco w rozmowie dla SiriusXM. Według medialnych doniesień, to Selena pierwsza wyznała Benny'emu uczucie. Oboje jednak zapewniają, że dbają o swój związek i zależy im na wspólnym bezpieczeństwie. Blanco nie szczędzi też ukochanej romantycznych gestów, którymi Selena chętnie chwali się na Instagramie.

Benny Blanco w szczerym wyznaniu o związku. "Trzymanie jej w ramionach to za mało"

Benny Blanco często opowiada w mediach o związku z Gomez. Producent muzyczny podkreśla, że relacja z wokalistką jest spełnieniem jego marzeń. "Pamiętam, że zanim z nią byłem, myślałem: Wiesz co? Zamierzam rzucić wszystko, co robię, skupić całą swoją energię na byciu dorosłym i byciu z właściwą osobą". Teraz czczę ziemię, po której stąpa, i czuję, że ona czuje to samo do mnie. Nie ma między nami ego. Ona modli się o moje zwycięstwo, a ja modlę się o jej zwycięstwo. Kiedy budzę się rano – wiem, że ona robi to samo – myślę: Jak mogę poprawić jej życie?. Trzymanie jej w ramionach to za mało. Chcę być w całym jej ciele. Czuję do niej coś, czego nie potrafię nawet wyjaśnić" - mówił dla "Interview".