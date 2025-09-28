Selena Gomez ma za sobą kilka nieudanych związków. Najgłośniej w mediach było o jej rozstaniu z Justinem Bieberem. Wokalistka znalazła szczęście u boku producenta muzycznego Benny'ego Blanco. Początkowo trudno było jej się przełamać i zaufać partnerowi. - Od dawna nikogo nie lubiłam. Niektóre pocałunki są dla zabawy, a kiedy czujesz coś w pocałunku, to jest zupełnie inaczej. Byłam sama przez jakieś pięć lat, z wyjątkiem kilku kiepskich randek tu i tam, ale nigdy tak się nie czułam. I trochę się wstydziłam - mówiła w podcaście "Table Manners". Zakochani są już po ślubie.

Zobacz wideo Jeleniewska o Selenie Gomez. Taka jest naprawdę

Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Oto szczegóły uroczystości

27 września zakochani wzięli ślub. Uroczystość odbyła się w pilnie chronionej posiadłości w Santa Barbara. Gomez do ostatniej chwili trzymała wszystkie informacje w tajemnicy, ale teraz pokazała fanom kadry z wyjątkowego dnia. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach, wokalistka zdecydowała się na białą, rozkloszowaną suknię z ozdobą przy szyi. Benny Blanco również prezentował się niezwykle szykownie w klasycznym garniturze. "Vogue" przekazał szczegóły ślubu wokalistki i producenta muzycznego. "Sama ceremonia odbyła się w Sea Crest Nursery, w obecności około 170 członków rodziny i przyjaciół pary (z dodatkową ochroną). Na miejscu rozstawiono duże białe namioty, w których można było jeść, tańczyć i świętować przez całą noc" - czytamy. Na ślubie bawili się m.in. Taylor Swift oraz Steve Martin.

Benny Blanco w szczerym wyznaniu o związku. "Trzymanie jej w ramionach to za mało"

Benny Blanco często opowiada w mediach o związku z Gomez. Producent muzyczny podkreśla, że relacja z wokalistką jest spełnieniem jego marzeń. "Pamiętam, że zanim z nią byłem, myślałem: Wiesz co? Zamierzam rzucić wszystko, co robię, skupić całą swoją energię na byciu dorosłym i byciu z właściwą osobą". Teraz czczę ziemię, po której stąpa, i czuję, że ona czuje to samo do mnie. Nie ma między nami ego. Ona modli się o moje zwycięstwo, a ja modlę się o jej zwycięstwo. Kiedy budzę się rano – wiem, że ona robi to samo – myślę: Jak mogę poprawić jej życie?. Trzymanie jej w ramionach to za mało. Chcę być w całym jej ciele. Czuję do niej coś, czego nie potrafię nawet wyjaśnić" - mówił dla "Interview".