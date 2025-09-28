Gorzkie wyznanie Michała Wiśniewskiego o byłych żonach. "Mam pretensje"

W życiu miłosnym Michała Wiśniewskiego nigdy nie brakowało zawirowań. Muzyk żenił się pięciokrotnie - z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak, Dominiką Tajner i Polą Wiśniewską, z którą jest do dziś. Piosenkarz doczekał się łącznie sześciorga dzieci. Ostatnio muzyk wystąpił w talk-show Macieja Orłosia, gdzie otworzył się na temat swoich relacji. W pewnym momencie padły dosyć zaskakujące słowa.

Zobacz wideo Ania Świątczak o Michale Wiśniewskim. "Najpierw czuć jego perfumy, potem wchodzi on"

Michał Wiśniewski ma pretensje do swoich żon. Tak je podsumował

W rozmowie z Maciejem Orłosiem Wiśniewski przyznał, że czasem odczuwa żal do swoich poprzednich partnerek. - Ja miałem piękne żony. Czasami mam do tych szacownych małżonek pretensje, że tak szybko ze mnie zrezygnowały, ale absolutnie je rozumiem, bo ja przez cały okres tych małżeństw piłem "day by day" [ang. dzień w dzień - przyp. red.] - mówił. Wiśniewski zdradził, że trwało to łącznie 22 lata. - Ja nie wiem, czy my byśmy byli w stanie zagrać te wszystkie koncerty wtedy na trzeźwo. Nie próbowaliśmy. Mnie się wydawało, że w ogóle na trzeźwo nie potrafię zagrać. Kiedy w 2018 roku przestałem pić, to pamiętam, że ten pierwszy raz, jak wychodziłem na scenę, to wydawało mi się, że to jest w ogóle chore, że to się nie może udać - opowiadał.

Michał Wiśniewski poddał się wazektomii. Zdradził, kto go namówił

Piosenkarz jakiś czas temu rozmawiał z Karoliną Motylewską z portalu Jastrząb Post. Głównym tematem były plany muzyczne. W pewnym momencie Wiśniewski zaskoczył osobistym wyznaniem. - Teraz zagramy resztę plenerowych koncertów, później wchodzimy na salę. Bardziej intymnie. Koncerty akustyczne. I zacząłem pisać kolejną płytę. Zrobiłem się płodny mimo wazektomii, to jest ciekawe - wypalił niespodziewanie. Później nieco bardziej rozwinął temat. Okazuje się, że namówiła go do tego obecna żona. Wiśniewski ma świadomość, że skutki zabiegu można cofnąć, ale nic nie wskazuje na to, że miałby ponownie się mu poddać. - Można odwrócić, ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera - przyznał.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania: uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania: uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.