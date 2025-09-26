Joanna Krupa ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Pierwsze z nich zawarła z Romainem Zagowem w 2013 roku - cztery lata później doszło do rozwodu. W 2018 roku modelka wyszła za Douglasa Nunesa. Para doczekała się córki - Ashy-Leigh. Ten związek nie przetrwał próby czasu. Krupa i Nunes rozwód sfinalizowali w 2023 roku. Do dziś utrzymują dobry kontakt ze względu na wspólne dziecko. Spotkanie z eks nie sprzyjają jednak zdrowiu psychicznemu celebrytki.

Joanna Krupa mówi o spotkaniach z byłym mężem. Nie ukrywa, że jest to dla niej trudne

Córka jest tym, co łączy Krupę i Nunesa. Przez wspólne dziecko byli małżonkowie często się widują. Jak podkreśla modelka, dla Ashy-Leigh zrobi wszystko, choć pociecha niewiele jeszcze rozumie. "Ja myślę, że ona jeszcze do końca tego nie rozumie. Bo wiesz, on tak naprawdę do mnie ma klucze, do alarmu ma mój kod, przychodzi kiedy chce, do niej. I tak naprawdę nie wiem, czy ona do końca to rozumie. Są momenty, gdzie musimy jej tłumaczyć, dlaczego jak wyjeżdżamy np. na wakacje, nie mieszkamy w tym samym miejscu czy w tym samym pokoju" - tłumaczyła w rozmowie z portalem Kozaczek. "Wiem, że jako dziecko ona się cieszy, jak jesteśmy razem, robimy to dla niej. Ale czy ona to rozumie? Nie wiem. Dla niej bym zrobiła wszystko" - zaznaczyła gwiazda.

Krupa przyznała, że częste spotkania z byłym mężem nie są dla niej łatwe. "Pozwalam na to, że były mąż ciągle jest, żeby dziecko nie poczuło, że to rozstanie. Na pewno dla mojego zdrowia to nie jest dobre, nie jest łatwo, ale robię to dla niej" - stwierdziła w rozmowie z serwisem. Gwiazda dodała, że porusza z Nunesem tylko temat córki. "Mamy rozmowy, jak chodzi tylko o dziecko, często próbujemy nie wchodzić w inne rozmowy, bo tak naprawdę mamy różne wizje na różne tematy i po co o tym rozmawiać, jak nie jesteśmy już razem. Ja przynajmniej próbuję trzymać się tylko tematów związanych z Ashą" - skwitowała.

Joanna Krupa bawiła się w towarzystwie Dominika Tarczyńskiego. W mediach zawrzało

Wielu było zdziwionych, gdy w sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć Joannę Krupę, która bawi się w towarzystwie Dominika Tarczyńskiego. Jak twierdzi "Fakt", podobno polityk okazywał modelce wiele czułości. "Po rozmowie, podczas której najwyraźniej dobrze się bawiła, poseł nie szczędził modelce czułych gestów: obejmowania w pasie, głaskania po włosach i wpatrywania się w oczy"- czytamy na łamach dziennika. Oboje jednak nie komentują tej relacji. "To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało" - przekazał Tarczyński "Faktowi".

Jak się okazuje, od lat Krupa pod wpisami polityka zostawia "lajki". 18 września europarlamentarzysta opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcia Charliego Kirka, który został postrzelony, gdy przemawiał na jednym z uniwersytetów. Co zaskakujące, Krupa skomentowała ten wpis pięcioma serduszkami. Celebrytka jest podobno obecnie pod lupą przełożonych.