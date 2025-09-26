Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski pobrali się w 1996 roku. Po latach wspólnego życia doszło do ich rozstania, które zakończyło się rozwodem w 2020 roku. Dziennikarz związał się z Katarzyną Cichopek, a ich związek jest jednym z najbardziej medialnych. Sama kobieta petarda często ostro komentowała tę relację, od pewnego czasu unikała wypowiedzi w tym temacie. Okazuje się, że prezenterka znalazła szczęście u boku nowego partnera. W najnowszym wywiadzie opowiedział o nowej relacji, ale nie obyło się bez szpili wbitej byłemu mężowi.

Zobacz wideo Smaszcz wspomina karierę w paśmie porannym. Sprawdza "halo tu polsat"?

Paulina Smaszcz znowu uderza w Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz jest obecnie związana z mężczyzną, który akceptuje jej dzieci i rozumie ich bliską relację z matką. - Cudownego mam partnera, że on to akceptuje, ale dlatego, że też jest świetnym ojcem - przyznała w podcaście "Call me mommy. Następnie nawiązała do relacji z byłym mężem. Mimo że na początku rozstanie Smaszcz i Kurzajewskiego było pokojowe, po czasie wiele się zmieniło. Celebrytka wróciła do związku z dziennikarzem. - Myślę, że dojrzałam do takiej miłości, żeby już siebie tak nie oddawać i się nie poświęcać, dlatego że jak widać, co dostałam w zamian? G***o. Nic to nie daje, nikt tego nie doceni, a już na pewno nie mężczyzna w związku. No, ale co człowiek może wiedzieć, jak ma 23 lata… - stwierdziła.

W rozmowie poruszono również temat mężczyzn w średnim wieku. Smaszcz zauważyła, że są oni bardziej chętni do uprawiania sportu. - No i bardzo dobrze. To jest świetne, bo to im posłuży, jeżeli oczywiście nie wpadają w jakieś ekstrema, bo mężczyźni mają tendencję, że jak zaczynają uprawiać sport, to on od razu musi biegać maratony, triathlony, on musi się zajechać na śmierć - mówiła. I w tym przypadku dziennikarka znalazła pretekst, by wbić szpilę byłemu - Kurzajewski biega w maratonach. Kobieta petarda zaznaczyła, że cały czas wspierała go w sportowej pasji. - To lepsze niż blondynka w kuchni. A zastałam brunetkę - oznajmiła gorzko.

Paulina Smaszcz ostro o decyzji Marianny Schreiber

We wspomnianej rozmowie Smaszcz została zapytana o kwestię edukacji zdrowotnej. Marianna Schreiber podkreślała, że wypisała córkę z oburzającego według niej przedmiotu. - Ale Marianka to robi dla szumu. Żeby się koło niej działo - skomentowała opinię koleżanki prezenterka. Wspomniała o córce Marianny Schreiber. - Wydaje mi się, że gdyby jej ktoś tak naprawdę wytłumaczył, ona już do mnie nie dzwoni, więc nie mogę jej tego wytłumaczyć, ale ja bym powiedziała: Słuchaj, czy chcesz, żeby Patrycja zdrowo się odżywiała, czy chcesz, żeby żyła bez chorób, bez otyłości, żeby wiedziała później, jak będzie dorosłym człowiekiem, założy rodzinę, jak odżywiać swoje dzieci, jak żyć, na czym to polega itd., z czym się wiążą używki, picie alkoholu, nałogi. (...) Ja myślę, że nikt jej tego nie wytłumaczył i to jest takie robienie szumu, żeby robić szum - uznała Smaszcz.