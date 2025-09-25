Dominika Gawęda od zawsze chroniła swoją prywatność i nie dzieliła się szczegółami z życia prywatnego. Wokalistka Blue Cafe w 2017 roku została żoną Macieja Szczepanika z zespołu Pectus. Gwiazda mimo plotek, że coś łączy ją z muzykiem, długo nie potwierdziła ich relacji. Prawda wyszła na jaw tuż przed ślubem. Teraz ujawniono, że małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Gawęda wyznała, że doszło do rozstania. Agentka zespołu zdradziła więcej szczegółów.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska wspomniała o byciu macochą. Wtem opowiedziała, czy rozmawia z Cichopek

Agentka zespołu Blue Cafe zabrała głos. Ujawniła szczegóły rozstania Dominiki Gawędy i Macieja Szczepanika

Dominika Gawęda o rozstaniu opowiedziała w wywiadzie z Interią. "W tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się. Zawsze staram się utożsamiać z tekstem, choć czasem śpiewa się o fikcyjnych historiach. W tym przypadku jednak bardzo się utożsamiam z tekstem, przez co tkwi w tym większa siła. To był piękny etap mojego życia, ale teraz zaczynam nowy" - zdradziła. Ta informacja zszokowała fanów. Zaczęli się zastanawiać, skąd pojawiła się taka decyzja. Więcej szczegółów na ten temat przekazała menedżerka zespołu Blue Cafe. Okazało się, że rozwód jest już sfinalizowany. "Mogę tylko powiedzieć, że Dominika i Maciej rozwiedli się przeszło pół roku temu. Decyzja o rozstaniu została podjęta w sposób ugodowy" - powiedziała Kamila Sowińska w rozmowie z Jastrząb Post.

Dominika Gawęda nie jest już ze swoim partnerem. Wcześniej tak o nim mówiła

Nie da się ukryć, że według wielu osób, nic nie wskazywało na rozstanie. W 2023 roku wokalistka mówiła, jak radzi sobie z rutyną w związku. "Uwielbiamy, gdy dużo się dzieje i cały czas napędzamy wzajemnie do działania. Nie mamy za wiele czasu dla siebie ze względu na naszą pracę, ale kiedy już jesteśmy razem, chcemy, by było wyjątkowo. Pewnie dlatego też się nie kłócimy. Jest w nas wiele zrozumienia dla siebie (...) życie jest niesamowicie piękne. Trzeba je celebrować i doceniać każdą chwilę" - opowiadała wtedy w wywiadzie z "Twoje Imperium". ZOBACZ TEŻ: Dominika Gawęda nie chciała odpowiadać na pytania o Tatianę Okupnik. Teraz to zrobiła!