Majątek na wesele? Ducka zdradza, jak zaoszczędziła na uroczystości

Justyna Ducka zyskała największy rozgłos dzięki produkcjom takim jak "Korona królów. Jagiellonowie", "Camera Cafe. Nowe parzenie", "Blondynka" oraz "Zakochani po uszy". Ostatni tytuł idealnie opisuje stan aktorki - ona także trafiła już na tego jedynego. Serce gwiazdy skradł Marek, z którym ma bardzo charakterystyczne zdjęcie na Instagramie. To pod nim zdradziła przepis na zaoszczędzenie na weselu.

Zobacz wideo Ślub Przybysz i Dąbrowskiego - znamy kulisy

Justyna Ducka postawiła na skromne wesele. Oto jej patenty

24 września gwiazda pokazała kilka zdjęć z bajkowego dnia - niedawno stanęła na ślubnym kobiercu. Pokazała się z mężem, prezentując obrączki. Zapozowali w zielonym anturażu, pokazując, jak bardzo się kochają. Najciekawszy jest opis, w którym dowiadujemy się, na czym Ducka postanowiła zaoszczędzić. "Ostatnio trochę było nas tu mniej, bo mieliśmy pewne sprawy do załatwienia" - zaczęła. "Ps. Wesela nie było, planujemy za rok/dwa, ale pizza była pyszna!" - wspomniała, mówiąc o skromnym poczęstunku. Zdradziła przy okazji, że nie wydała majątku na suknię ślubną. Nie widać zresztą, że tak mało kosztowała, gdyż naprawdę robi wrażenie. "Kocham moją suknię ślubną za 50 zł" - ujawniła aktorka, chwaląc się kreacją zakupioną na popularnej platformie z rzeczami z "drugiej ręki". Fani gwiazdy zaczęli jej gratulować. "Moje gratulacje, wszystkiego, co najlepsze dla was", "Cudownie. Niech się wam darzy w życiu", "Gratulacje z całego serca, niech wam wspólne życie miodem płynie", "Miłości i zdrowia", "Piękni jesteście", "Niech pan Bóg was prowadzi dalej w tej cudownej przygodzie życia razem. Suknia Justynko przepiękna, idealnie dopasowana do stylu dworku, tak jak i cała stylówka pana młodego" - czytamy.

Bajkowy ślub DuckiejOtwórz galerię

Justyna Ducka remontuje dworek. Jak sobie radzi?

Mieszkanie w malowniczym dworku było marzeniem aktorki. Z mężem zbiera obecnie fundusze na remont zabytku, o którym zawzięcie opowiada na Instagramie. "Równo rok temu staliśmy się pełnoprawnymi właścicielami dworku. Co to były za emocje! Parę miesięcy oczekiwania, aż sprawy spadkowe zostaną rozwiązane, poprzednie złe doświadczenia z nieudanym kupnem innego domu, nadzieja pomieszana ze strachem, czy tym razem się uda!?" - czytaliśmy pod jednym z postów. Część budynku jest już po remoncie.