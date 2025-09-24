Dominika Gawęda w 2006 roku została wokalistką zespołu Blue Cafe po tym, jak grupę opuściła Tatiana Okupnik. Artystka pilnie chroni prywatność i rzadko dzieli się w wywiadach szczegółami ze swojego życia. W 2017 roku została żoną Macieja Szczepanika z zespołu Pectus. Wokalistka mimo plotek, że coś łączy ją z muzykiem, długo nie potwierdziła ich relacji. W jednym z wywiadów przed ślubem potwierdziła jednak te doniesienia. "Potwierdzam plotki. Ślub niebawem. Będzie w Polsce, w gronie przyjaciół i rodziny. Mój ślub będzie jak z bajki, to moja słodka tajemnica. Miłość nie jest na sprzedaż, nie będzie wspólnej okładki. Proszę paparazzi, by mnie nie tropili, będzie paru ochroniarzy z dobermanami" - mówiła w rozmowie z TVN. Para konsekwentnie nie epatowała związkiem w sieci. W najnowszym wywiadzie wokalistka podzieliła się zaskakującą informacją. Jak się okazuje, rozstała się z partnerem.

Dominika Gawęda rozstała się z ukochanym. "Diametralnie zmieniłam swoje życie"

Dominika Gawęda w najnowszym wywiadzie z portalem Interia Muzyka wyjawiła, że rozstała się ze swoim partnerem. Wokalistka Blue Cafe wspomniała, że w ostatnim czasie jej życie bardzo się zmieniło i zaczyna zupełnie nowy rozdział. Dodała, że jej osobiste przeżycia odzwierciedlone są w muzyce i bardzo utożsamia się z tekstami, które śpiewa. Mowa tu m.in. o utworze "Inna", gdzie artystka śpiewa o tym, że długo czuła się winna przez swojego partnera i "tamte drzwi zamknął ktoś nowy", co może stanowić pewnego rodzaju trop dotyczący przyczyn rozpadu jej relacji.

W tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się. Zawsze staram się utożsamiać z tekstem, choć czasem śpiewa się o fikcyjnych historiach.

"W tym przypadku jednak bardzo się utożsamiam z tekstem, przez co tkwi w tym większa siła. To był piękny etap mojego życia, ale teraz zaczynam nowy" - wyznała w wywiadzie.

Paweł Rukal-Sokal z Blue Cafe o życiowych zmianach. "Rozstałem się z pewnym swoim rachunkiem sumienia"

Jak się okazuje, Paweł Rukal-Sokal z zespołu Blue Cafe także przechodzi ważne życiowe zmiany. "U mnie też było 'rozstanie'. Rozstałem się z pewnym swoim rachunkiem sumienia, pewną niezależnością, "wilkiem stepowym", byciem w kokonie tajemniczości. Spotkałem dzięki temu swoją połówkę" - wyznał w rozmowie z Interia Muzyka. Członek zespołu Blue Cafe dodał, że jest bardzo wdzięczny Dorocie Wellman, że podczas tegorocznego sopockiego festiwalu zaprosiła go na scenę. "Cała publiczność śpiewała "Sto lat" i to było niesamowite. To była puenta naszego spotkania, które wydawało się niemożliwe, a jednak okazało się możliwe" - podsumował.