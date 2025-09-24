Mateusz Gessler to znany kucharz i restaurator, który często pojawia się także w telewizji. Widzowie mogli go zobaczyć m.in. w "MasterChef Junior" i "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia". Gessler występuje także w śniadaniówce Polsatu, gdzie dzieli się autorskimi przepisami. Kucharz jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Zazwyczaj na jego profilu pojawiają się materiały związane z życiem zawodowym. Tym razem zaskoczył osobistym wpisem.

Mateusz Gessler świętuje z żoną rocznicę ślubu. "Najbardziej dziękuję za to, że jesteś"

Kucharz 24 września 2005 roku poślubił swoją ukochaną, Edytę. W dniu 20. rocznicy ślubu na jego profilu pojawił się wzruszający wpis. "Właśnie dziś mija 20 lat małżeństwa. Dziękuję za twoją wytrzymałość, za twój uśmiech, za twój niełatwy charakter, za twoje wygłupy, za to, że mnie wspierasz, za twoją mądrość, za twoją radę, za to, że odkrywamy razem świat. Ale najbardziej dziękuję za to, że jesteś! I to tyle lat i dziękuję za twoją miłość, którą się z Frankiem [syn kucharza, przyp. red.] i ze mną dzielisz" - czytamy. Do wpisu Gessler dołączył sklejkę ze zdjęciami z ukochaną. W komentarzach zaroiło się od zachwytów i gratulacji. "Jesteście wspaniałą parą, zawsze razem, dopełniacie się na każdym kroku, kolejnych 100 pięknych rocznic", "Buziaki rocznicowe dla mojej ulubionej pary!", "Serdeczne gratulacje oraz dużo miłości i wytrwałości na kolejne 20 lat" - pisali fani kucharza.

Mateusz Gessler zdradził przepis na idealne małżeństwo. Ważne są przede wszystkim dwie rzeczy

W rozmowie z Plejadą restaurator opowiedział nieco więcej na temat swojego małżeństwa. "To już nie jest partnerka. To jest miłość mojego życia. Co ja robię w małżeństwie? Ja robię dokładnie to, co mówi. Ja jestem prawdziwym męskim przykładem ideału. To znaczy, że to, co moja ukochana chce, to ja to robię" - żartował. Później nieco spoważniał i podzielił się ważnymi radami. "Pierwsza rzecz, to jest równowaga. A druga rzecz, ważne jest, żeby słuchać, a nie słyszeć to, co druga osoba mówi" - opowiadał.