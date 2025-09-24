W ostatnim czasie w mediach zrobiło się niezwykle głośno o Joannie Krupie. Modelka bawiła się w towarzystwie Dominika Tarczyńskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość. Jak przekazał "Fakt", rzekomo polityk okazywał Krupie wiele czułości. "Po rozmowie, podczas której najwyraźniej dobrze się bawiła, poseł nie szczędził modelce czułych gestów: obejmowania w pasie, głaskania po włosach i wpatrywania się w oczy"- czytamy. Co jeszcze wiemy o ich relacji?

Joanna Krupa skomentowała zdjęcie Dominika Tarczyńskiego. Krótko i wymownie

Joanna Krupa i Dominik Tarczyński nie komentują doniesień na temat swojej relacji. Polityk stanowczo odpowiedział "Faktowi" na pytanie o to, co łączy go z modelką. "To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało" - przekazał. Wygląda jednak na to, że Tarczyński i Krupa znają się od dłuższego czasu. Już w 2023 roku modelka zostawiała "lajki" pod jego postami w mediach społecznościowych. To jednak nie wszystko. 18 września Dominik Tarczyński opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcia Charliego Kirka, który został postrzelony, gdy przemawiał na jednym z uniwersytetów. Joanna Krupa skomentowała post pięcioma serduszkami. Myślicie, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń?

Joanna Krupa o kontakcie z byłym mężem. Zaskakujące słowa. "Moi bliscy myślą, że jestem troszk nienormalna"

Joanna Krupa ma za sobą kilka nieudanych związków. W 2023 roku rozwiodła się z Douglasem Nunesem. Doczekali się córki Ashy. Zapytaliśmy modelkę o to, jaki mają kontakt. - On ma moje klucze, ma kod do alarmu, ma wszystko. Wchodzi i wychodzi sobie, kiedy chce do mojego domu - wyjawiła modelka. Krupa przyznała, że w relacjach z byłym mężem kieruje się dobrem córki. - Moi bliscy myślą, że jestem troszkę nienormalna, że tak pozwalam, że jest taka relacja bardzo otwarta, ale córce oddałabym swoje szczęście. (...) Myślę, że to robię, bo sytuacja, wiadomo, ani dla niego, ani dla mnie nie jest łatwa, ale dla dziecka człowiek się zmienia, priorytety też się zmieniają i decyzje są inne - powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z nami.