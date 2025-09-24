Anna Karczmarczyk uświetniła swoją grą aktorską wiele polskich produkcji. "M jak miłość", "Dziewczyny z Dubaju", "Galerianki", "Na dobre i na złe" oraz "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" - to tylko część tytułów z jej udziałem. Co natomiast słychać u aktorki w życiu prywatnym? W 2016 roku wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", z którego wyniosła podwójne zwycięstwo - wygrała Kryształową Kulę oraz poznała przyszłego męża. Chodzi o Pascala Litwina, drugiego reżysera montażu tanecznego show.

Anna Karczmarczyk udała się z parkietu przed ołtarz. Te słowa o związku mówią wszystko

Zakochani nie zdradzają mediom zbyt wielu szczegółów na temat ich relacji. Przypomnijmy, co aktorka mówiła "Faktowi" o oświadczynach. "Zaręczyny odbyły się w wyjątkowym miejscu. To była niespodzianka. Było bardzo romantycznie, jak w bajce. Byliśmy tylko we dwoje" - podsumowała radośnie. Do ślubu doszło w 2018 roku. Gwiazda co pewien czas wstawia do mediów społecznościowych zdjęcia z ukochanym. Ostatnie z nich stanowi podsumowanie siedmioletniego małżeństwa. "Grzejesz gdy marznę, schładzasz gdy płonę… nie pragnę niczego więcej…" - napisała Karczmarczyk na Instagramie. Zakochani są na zdjęciu w ślubnych kreacjach w starym budynku, który wybrali na sesję ślubną. "Wy jesteście jak z bajki", "Kolejnych pięknych wspólnych lat pełnych zrozumienia oraz niegasnącej miłości!", "Matko jak ten czas leci", "Gratulacje! Miłości i zdrowia kochani!" - czytamy komentarze.

Anna Karczmarczyk bardzo chciała mieć dziecko. Tak mówiła o trudnym etapie

Aktorce bardzo zależało na stworzeniu rodziny z ukochanym. Poczuła ogromną radość, kiedy w 2021 roku powitała na świecie dziecko. "Zawsze myślałam, że będąc mamą, będzie trudniej, wszystko będzie bardziej skomplikowane, a nie jest. Jest prościej. Jest sensowniej. Jest intensywniej" - pisała na Instagramie. W "Rozmowach w dresie" wspomniała z kolei o trudnościach z zajściem w ciążę. - My nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Robiliśmy badania, jakby wszystko okej. Ginekolog mówi okej, endokrynolog mówi okej. Badania mojego męża - również mówiono, że jest okej. A nie ma dziecka. Wyobraź sobie, jaka jest frustracja - przekazała aktorka.