Sandra Kubicka w emocjonalnym wpisie. Nawiązała do rodzinnej tragedii

Sandra Kubicka od jakiegoś czasu była na ustach Polaków. Wszystko przez to, że w marcu tego roku ogłosiła, że rozwodzi się z Baronem. Wcześniej na Instagramie wielokrotnie podkreślała, że to na nią spada opieka nad synem, a jej męża nie ma w domu. W czerwcu okazało się, że sprawa rozprawa się nie odbyła, a para wycofała dokumenty rozwodowe. Po tych burzliwych momentach 20 września Sandra Kubicka poinformowała o stracie ciąży. Teraz zdecydowała się na kolejny emocjonalny wpis.

Sandra Kubicka w poruszających słowach o rodzinie. Spójcie na zdjęcie

Sandra Kubicka informując o stracie ciąży, zdecydowała się na krótki, ale poruszający wpis na Instagramie. "W kilka minut z najszczęśliwszej w najgorszy dzień mojego życia. Pękło mi serce. Żegnaj bobasku nasz. Rosłeś w szczęściu i ciszy" - mogliśmy przeczytać. Celebrytka po publikacji tych słow milczała, ale 23 września podzieliła się z internautami kolejnym wpisem. Nawiązała w nim do trudnych doświadczeń, podkreślając rolę rodziny.

Trzymanie się rodziny, czyni ją rodziną. Prawdziwa siła rodziny nie objawia się w spokojnych dniach, ale w nocach, kiedy wspierają się nawzajem w czasie burzy

- napisała.

W oczy rzuca się też zdjęcie, do którego zapozowała z synem Leonardem i Baronem. Warto nadmienić, że fotografię najprawdopodobniej zrobiono, kiedy para była na wspólnych wakacjach w Grecji. Celebrytka odblokowała pod nią również możliwość komentowania. Internauci skorzystali więc z okazji i zostawili słowa wsparcia. "Piękna rodzinka i niech tak zostanie na zawsze", "Wspaniale oglądać was znowu razem. Oby już na zawsze", "Pięknie razem wyglądacie" - czytamy.

Baron o życiu z Sandrą Kubicką

Baron w sierpniu udzielił właśnie wywiadu, w którym zachwalał Kubicką. Wskazywał przy tym, że doskonale radzą sobie ze wspólną opieką nad synem i dzielą się obowiązkami. Na pytanie o to, czy łatwo mu łączyć życie zawodowe z prywatnym, zaczął wychwalać żonę. - Jak ma się mamę, która opiekuje się dzidziusiem, jak ty jesteś w pracy, to łatwo. Wymieniamy się razem z Sandrą obowiązkami, kiedy ona ma swoje zajęcia, to ja zostaję z Leosiem, więc wtedy jest łatwo. Poza tym to żadna praca, to czysta miłość - powiedział w rozmowie ze Światem Gwiazd.