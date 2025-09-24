Roznerski po latach wyznał prawdę o rozstaniu z Kalską. Mówi o "błędach"

Mikołaj Roznerski zdobył największy rozgłos dzięki graniu w "M jak miłość". Z serialem TVP widzowie kojarzą także Adriannę Kalską, z którą aktor stworzył parę nie tylko na ekranie, ale i w życiu. Po trzech latach okazało się, że jednak nie są sobie pisani. Fani wciąż szukają odpowiedzi, dlaczego im nie wyszło. Aktor po latach zabrał głos na ten temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Roznerski o biznesie gastronomicznym

Mikołaj Roznerski otwarcie o rozstaniu z Adrianą Kalską. Było kilka trudności

Aktorzy ogłosili koniec związku w 2021 roku, nie podając konkretnej przyczyny. Domysłów było wiele. Dopiero po latach sam Roznerski postanowił zabrać głos w ostatniej rozmowie ze Światem Gwiazd. - Popełniłem kilka błędów - przekazał Roznerski. - Jak się wiążesz z aktorką, z którą grasz w serialu, to automatycznie jesteś już wystawiony na tabloidowość. Chociaż z Adą chroniliśmy to, nie staraliśmy się tego uzewnętrzniać nie wiadomo jak, więc to było okej. No ale to jest taki proces, na który trochę nie masz wpływu - uzupełnił. Woli, aby związek był w sferze prywatnej. - Siedzenie sobie "pod miotełką" jako Mikołaj bardzo mi odpowiada - przekazał Roznerski.

Im mniej ludzi o tobie wie, tym jesteś szczęśliwszy

- podsumował.

Adrianna Kalska tak mówiła o rozstaniu z Mikołajem Roznerskim

Adriana Kalska nie chciała komentować szczegółów rozstania. Skupiła się na tym, jak rozstanie przekłada się na pracę. Wspomniała o wsparciu ze strony fanów. - Spotykam się z wielką sympatią w tych wiadomościach. Dziękuję państwu bardzo. Mimo że czasami nie odpisuję, jednak to czytam. I jest mi bardzo miło. Cieszę się, że państwo doceniają moją osobę, moją pracę i mnie - przekazała. - Odpowiem tyle, że nam pracuje się tak, jak nam się pracowało, bo profesjonalnie podchodzimy do pracy - dodała następnie. Nie chciała bardziej otwierać się na temat rozstania. - Nie będę nic więcej komentować, bo jasno wyraziłam się na swoim Instagramie. Proszę o uszanowanie mojej prośby - zaakcentowała.