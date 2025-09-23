Rzadki widok! Katie Holmes w towarzystwie eks. W komentarzach zawrzało!

Katie Holmes oraz Joshua Jackson tworzyli parę w życiu i na ekranie. Poznali się w wieku nastoletnim za sprawą "Jeziora marzeń", które kręcono w latach 1998-2003. "Zakochałam się, przeżyłam swoją pierwszą miłość i było to coś tak niesamowitego i nie do opisania, że będę to zawsze pielęgnować. Czuję się ogromną szczęściarą, bo dziś jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. To dziwne, prawie jak relacja Dawsona i Joey" - ujawniła przed laty aktorka dla "Rolling Stone". Dwuletni związek wciąż daje o sobie znać. Spójrzcie, o czym obecnie mówi świat.

Katie Holmes ponownie u boku eks. Dobrze razem wyglądają?

Relacja aktorów nie przetrwała próby czasu, jednak nie ma po niej negatywnej atmosfery czy skandalu medialnego. Holmes wciąż uśmiecha się do Jacksona, co potwierdzają ostatnie wydarzenia. Aktorzy spotkali się podczas zjazdu obsady "Jeziora marzeń" w Richard Rodgers Theatre w Nowym Jorku. Dawni partnerzy uśmiechali się do siebie i byli bardzo blisko. W lipcu mogliśmy zresztą podziwiać wspólne zdjęcie aktorów na Instagramie Holmes. Na X nie brakuje komentarzy fanów, którzy od dawna wierzą, że celebryci znowu będą razem. "Jakim cudem Joshua Jackson i Katie Holmes nigdy nie odpłynęli w stronę zachodzącego słońca? To szalone. Jestem pewien, że to oni wynaleźli chemię" - możemy przeczytać. W kwietniu z kolei sam Jackson zabrał głos na temat relacji z Holmes. Nie mają codziennego kontaktu. "Czasami nie są to cotygodniowe, comiesięczne lub nawet półroczne rozmowy" - wyjawił gwiazdor.

Katie Holmes nie mogła kontynuować związku z Tomem Cruisem. Przeszkodą była sekta

O tej relacji wiedzą wszyscy. Holmes i Cruise uchodzili za jedną z najgorętszych par w USA, ale ta więź nie mogła trwać w nieskończoność. W 2012 roku doszło do rozwodu aktorów, co nie obyło się bez medialnego szumu. Wiele mówiono wówczas o przynależności gwiazdora do kościoła scjentologicznego, który jak wiadomo, rządzi się kontrowersyjnymi zasadami. Mówiono, że wskutek wiary Cruise miał utrudniony kontakt z byłą partnerką i córką, ale według dziennikarza zajmującego się scjentologią, aktor mógł robić co chce ze względu na pozycję. - Jest celebrytą. I w rzeczywistości jest najważniejszym celebrytą scjentologicznym wszech czasów. Jako celebryta Tom miałby możliwość zignorowania zasad i kontynuowania kontaktów z Katie i Suri, jeśli tylko by chciał. Ale to się nie wydarzyło - wyznał Tony Ortega.