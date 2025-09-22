Keanu Reeves to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych aktorów Hollywood. Od kilku lat aktor spotyka się z Alexandrą Grant, artystką i filantropką. Para zadebiutowała na czerwonym dywanie w 2019 roku podczas uroczystej gali LACMA Art+Film w Los Angeles. Chociaż zakochani rzadko pojawiają się razem publicznie i unikają rozgłosu, to co jakiś czas pojawiają się na filmowych wydarzeniach. Ostatnio wybrali się na premierę "Sonic 3: Szybki jak błyskawica". Więcej przeczytasz tutaj. Grant wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że fajnie jest się zakochiwać w dojrzałym wieku, bo można skupić się zarówno na pielęgnowaniu uczucia, jak i na karierze zawodowej. Jak teraz donosi jeden z serwisów, para jest już po ślubie, a cała ceremonia miała odbyć się w tajemnicy.

Keanu Reeves wziął potajemny ślub? "Ceremonia odbyła się podczas podróży pary do Europy"

Amerykański serwis RadarOnline donosi, że Keanu Reeves i Alexandra Grant są już po ślubie. Para miała zorganizować skromną ceremonię podczas tegorocznych wakacji. "Keanu Reeves po cichu poślubił swoją partnerkę Alexandrę Grant podczas podróży po Europie ostatniego lata" - czytamy na łamach serwisu. RadarOnline przekazał, że cała ceremonia była bardzo kameralna i skromna. Para miała bardzo długo debatować nad tym, na jaki ślub się zdecydować, ale w końcu postanowiła, że chce, aby był to moment tylko dla nich. Wiadomość o ślubie aktora ucieszyła jego fanów, którzy podkreślili, że historia Reevesa jest doskonałym przykładem na to, że miłość można znaleźć w każdym wieku i nigdy nie należy tracić nadziei. Jak na razie sam aktor nie potwierdził informacji na temat ślubu.

Keanu Reeves przeżył w życiu wiele tragedii. Aktor stracił żonę i dziecko. "Jesteś w stanie to pokonać"

Keanu Reeves przeżył w swoim życiu kilka tragedii. Aktor najpierw stracił dziecko, kiedy jego ukochana poroniła, a następnie żonę, która zginęła w wypadku samochodowym. Mimo traumatycznych przeżyć nigdy nie stracił nadziei i pozytywnego nastawienia do świata. - Nieważne, co ci się przytrafi w życiu, jesteś w stanie to pokonać! Życie jest warte przeżycia - wspomniał w jednym z wywiadów. Jego przemówienia po dziś dzień zdobywają rekordowe wyświetlenia.