Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Co za wieści! Keanu Reeves miał wziąć potajemny ślub. Wyciekły szczegóły
Jak donosi popularny amerykański serwis, Keanu Reeves jest już po ślubie. Aktor miał poślubić swoją partnerkę Alexandrę Grant podczas skromnej i kameralnej uroczystości.
Keanu Reeves, Fot. Łukasz Nowaczyk / Agencja Wyborcza.pl
Keanu Reeves, Fot. Łukasz Nowaczyk / Agencja Wyborcza.pl

Keanu Reeves to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych aktorów Hollywood. Od kilku lat aktor spotyka się z Alexandrą Grant, artystką i filantropką. Para zadebiutowała na czerwonym dywanie w 2019 roku podczas uroczystej gali LACMA Art+Film w Los Angeles. Chociaż zakochani rzadko pojawiają się razem publicznie i unikają rozgłosu, to co jakiś czas pojawiają się na filmowych wydarzeniach. Ostatnio wybrali się na premierę "Sonic 3: Szybki jak błyskawica". Więcej przeczytasz tutaj. Grant wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że fajnie jest się zakochiwać w dojrzałym wieku, bo można skupić się zarówno na pielęgnowaniu uczucia, jak i na karierze zawodowej. Jak teraz donosi jeden z serwisów, para jest już po ślubie, a cała ceremonia miała odbyć się w tajemnicy.

Zobacz wideo Test zgodności Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej

Keanu Reeves wziął potajemny ślub? "Ceremonia odbyła się podczas podróży pary do Europy"

Amerykański serwis RadarOnline donosi, że Keanu Reeves i Alexandra Grant są już po ślubie. Para miała zorganizować skromną ceremonię podczas tegorocznych wakacji. "Keanu Reeves po cichu poślubił swoją partnerkę Alexandrę Grant podczas podróży po Europie ostatniego lata" - czytamy na łamach serwisu. RadarOnline przekazał, że cała ceremonia była bardzo kameralna i skromna. Para miała bardzo długo debatować nad tym, na jaki ślub się zdecydować, ale w końcu postanowiła, że chce, aby był to moment tylko dla nich. Wiadomość o ślubie aktora ucieszyła jego fanów, którzy podkreślili, że historia Reevesa jest doskonałym przykładem na to, że miłość można znaleźć w każdym wieku i nigdy nie należy tracić nadziei. Jak na razie sam aktor nie potwierdził informacji na temat ślubu.

Keanu Reeves przeżył w życiu wiele tragedii. Aktor stracił żonę i dziecko. "Jesteś w stanie to pokonać"

Keanu Reeves przeżył w swoim życiu kilka tragedii. Aktor najpierw stracił dziecko, kiedy jego ukochana poroniła, a następnie żonę, która zginęła w wypadku samochodowym. Mimo traumatycznych przeżyć nigdy nie stracił nadziei i pozytywnego nastawienia do świata. - Nieważne, co ci się przytrafi w życiu, jesteś w stanie to pokonać! Życie jest warte przeżycia - wspomniał w jednym z wywiadów. Jego przemówienia po dziś dzień zdobywają rekordowe wyświetlenia.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/12 Aktorka na zdjęciu to:

Quiz: Masz pamięć do twarzy? Rozpoznaj najpiękniejsze aktorki PRL-u! 12/12 dla mistrzów
Popularne