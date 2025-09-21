Lewandowska na romantycznym rejsie z mężem. "Jak w podróży poślubnej"

Anna Lewandowska od lat jest szczęśliwie zakochana. W ostatnim wywiadzie dla Plejady prowadząca "Pytanie na śniadanie" opowiedziała o tym, jak wyglądały jej zaręczyny. "Błażej oświadczył mi się w Grecji, na... rowerku wodnym wręczając pierścionek, który sam zrobił z pozłotka po czekoladzie. Był piękny! Jest do dziś, bo oczywiście ma specjalne miejsce w naszym domu. Mój wtedy jeszcze chłopak był zestresowany, bo obawiał się, że zgniecie ten skarb podczas pływania. Ja się kompletnie nie spodziewałam oświadczyn. Spontanicznie zaczęłam krzyczeć z radości" - mówiła. Prezenterka i jej mąż wybrali się w niezwykłą podróż.

Anna Lewandowska wyjechała na wakacje. Opublikowała kadry z mężem. "Miłość i radość"

Anna Lewandowska chętnie chwali się w mediach społecznościowych kadrami z podróży. Mąż prezenterki zabrał ją na wymarzone wakacje. "Kiedy mąż zabrał mnie w wymarzony rejs z okazji 40-stych urodzin. Lazurowe Wybrzeże. Ryby prosto z kutra. Malownicze francuskie miasteczka. Miłość i radość. Bezcenne" - napisała Anna Lewandowska na swoim instagramowym profilu. Prezenterka i jej ukochany odwiedzili m.in. Monako, Monte Carlo oraz Saint Tropez. Jak zaznaczyła Anna Lewandowska na InstaStories, wspólna wycieczka przywołała wyjątkowe wspomnienia. "Kiedy po 14 latach małżeństwa czujesz się jak w podróży poślubnej" - napisała. Po omawiane kadry prowadzącej "Pytanie na śniadanie" z mężem zapraszamy do naszej galerii.

Galeria zdjęć Anna LewandowskaOtwórz galerię

Anna Lewandowska zasypana komentarzami pod zdjęciami z wakacji. "Figury może pozazdrościć niejedna 18-latka"

Romantyczne kadry z wyprawy zachwyciły internautów, którzy ruszyli z komentarzami na profilu Anny Lewandowskiej. "Przepięknie", "Mam nadzieję, że wypoczęliście", "Najlepszy prezent to wspólny czas", "Pięknych wspomnień", "Ale super", "Boscy", "Wypoczywajcie" - czytamy pod publikacją. Nie zabrakło także pochwał sylwetki prezenterki. "Figury może pozazdrościć niejedna 18-latka" - napisała jedna z internautek. "Takie kobiece wsparcie na wagę złota" - odpowiedziała Anna Lewandowska.