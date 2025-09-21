Anna Soporek to dziennikarka TVP, która od ponad dziesięciu lat prowadzi prognozę pogody i cykl wnętrzarski w programie "Pytanie na śniadanie". Jej praca w telewizji sprawiła, że stała się rozpoznawalną postacią, która zaskarbiła sobie sympatię widzów. Ostatnio dziennikarka podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkową wiadomością - po wielu latach związku poślubiła swojego partnera, Kamila.

Anna Soporek zachwyciła suknią ślubną. Na wesele odjechała z mężem białym kabrioletem

Jak możemy zobaczyć w relacjach na Instagramie dziennikarki, ślub Anny i Kamila odbył się w Kościele św. Aleksandra w Warszawie, gdzie panna młoda zachwyciła gości w białej sukni z głębokim wycięciem, a pan młody postawił na klasyczny garnitur. Po ceremonii zakochani odjechali białym kabrioletem, a na weselnym parkiecie Anna zaskoczyła wszystkich złotą kreacją. Na Instagramie dziennikarka udostępniła wiele zdjęć i nagrań z tego ważnego dla niej dnia. Pokazała nie tylko momenty pełne emocji, lecz także atmosferę radości i zabawy, która panowała podczas wesela. "Wyszłam za mąż, zaraz wracam" - żartobliwie podpisała jedną z fotografii.

Anna Soporek opublikowała zdjęcia ze ślubu. Fani ślą życzenia i nie kryją zachwytu

Pod jednym ze zdjęć z uroczystości, które Anna Soporek udostępniła na Instagramie, natychmiast pojawiła się fala gratulacji i ciepłych życzeń od fanów oraz znajomych. Internauci nie szczędzili komplementów młodej parze - wielu chwaliło wygląd dziennikarki, jej suknię ślubną i promienny uśmiech. "Najpiękniejsza panna młoda" - pisała jedna z obserwatorek, a inna dodała: "Aniu, pięknie! Gratulacje!". Nie brakowało też komentarzy podkreślających wyjątkowość chwili: "Było przepięknie! Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Was!". Wielu fanów zauważało również wyjątkowy klimat wesela i romantyzm zdjęć: "Kochana, niech Wasza miłość rozkwita z każdym dniem. Wyglądaliście zjawiskowo", "Najlepszego dla was! Cudnie razem wyglądacie", "Ogrom szczęścia na nowej drodze życia" - pisali rozentuzjazmowani fani.