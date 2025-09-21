Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą najgorętszą parę aktualnej edycji "Tańca z gwiazdami". Wszystko za sprawą faktu, iż tancerkę i aktora połączyło prawdziwe uczucie w sferze prywatnej. Choć opinie na temat ich wspólnych występów na parkiecie programu są podzielone, zakochani coraz chętniej pokazują się razem i nie kryją już tego, co ich łączy. Tuż przed kolejnym odcinkiem "TzG" Kaczorowska udostępniła na Instagramie nowe nagranie z Rogacewiczem.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović podsumowała Kaczorowską. "Dużo jej się oberwało"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nadają przed "Tańcem z gwiazdami". "Wióry lecą"

Od momentu oficjalnego ogłoszenia związku Kaczorowska i Rogacewicz nie obawiają się już udostępniać wspólnych zdjęć i filmików. Przypomnijmy, że w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami", po występie pary Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich, czy "są szczęśliwie zakochani". W tym samym momencie aktor postanowił namiętnie pocałować tancerkę na oczach milionów telewidzów. Tym samym zakochani ostatecznie rozwiali wszelkie spekulacje, które krążyły w mediach na ich temat w ostatnich miesiącach.

21 września na kilka godzin przed emisją drugiego odcinka nowej edycji "Tańca z gwiazdami", Kaczorowska opublikowała nagranie z Rogacewiczem. Widzimy na nim parę wspólnie podróżującą samochodem. Z ich twarzy nie znikają uśmiechy, a w tle słyszymy, że śpiewają do piosenki zespołu Queen "We Will Rock You". "Energia niedzieli. Wióry lecą!" - podpisała filmiki gwiazda, zachęcając też fanów do oglądania wieczorem programu.

Ekspertka jasno oceniła pocałunek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. "Show musi walczyć o uwagę"

Wspominany pocałunek tancerki i aktora na wizji wywołał spore poruszenie w mediach. Plotek postanowił wtedy zapytać o ocenę tej sytuacji ekspertkę od PR Żanetę Kurczyńską. - W formatach rozrywkowych, takich jak "Taniec z gwiazdami", od lat buduje się momenty, które mają wywołać emocje i zapewnić rozgłos. To element strategii, bo show musi walczyć o uwagę widzów i mediów społecznościowych - skomentowała znawczyni. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Prawda prosto w oczy po czułościach Kaczorowskiej i Rogacewicza. 'To element strategii'".