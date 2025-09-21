Doda od lat przyciąga uwagę mediów nie tylko swoją twórczością, ale i życiem prywatnym. W ostatnich tygodniach w sieci aż huczało od plotek na temat jej domniemanego nowego związku. Wszystko zaczęło się od wakacyjnego pobytu wokalistki w Hiszpanii. Gwiazda spędzała urlop w towarzystwie znajomych i zwierząt, jednak jeden szczegół rozpalił wyobraźnię fanów - w poście hotelu, w którym przebywała, pojawiła się wzmianka o jej "partnerze". Choć wpis szybko zniknął, lawina spekulacji ruszyła. Doda w końcu zdecydowała się zabrać głos w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Minge zna Dodę od lat. "Żyjemy w wojnie społecznej"

Doda miażdży liczne pytania o jej nowego partnera. "Musiałabym być atencyjną psychopatką"

W najnowszym wywiadzie z serwisem Kozaczek Doda postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie spekulacje na temat swojego życia uczuciowego. Nie gryzła się przy tym w język. - Co wy macie z tym usilnym zmuszaniem ludzi do posiadania relacji i do tego, żeby się na ten temat wypowiadał? - zaczęła, nie kryjąc rozgoryczenia. Podkreśliła również, że doświadczenia z przeszłości nauczyły ją ostrożności w dzieleniu się tą sferą życia w mediach społecznościowych. - Im bardziej byłabym zakochana, tym bardziej tego nie powiem. Po wszystkich moich sytuacjach w życiu musiałabym być kompletnym debilem, bądź atencyjną psychopatką, która by nadal eksponowała swój związek i nadal by o tym mówiła i wystawiała na światło dzienne w nadziei, że co? Że znowu ta osoba tylko na to liczy? Że nie poleci od razu do programu śniadaniowego albo do jakiegoś reality show, bo jest sławna po byciu w związku ze mną? Oczywiście, że nie - dodała.

Doda o błędach, jakie popełniła. "Prawdziwe uczucie nie potrzebuje publiczności"

Doda nie ukrywa, że jest dziś w pełni świadoma błędów, jakie popełniła w przeszłości. Choć kiedyś chętnie pokazywała swoje związki w mediach, dziś zamierza podchodzić do tematu znacznie dojrzalej. - Uczę się na swoich błędach. (...) Ja po prostu po wielu błędach, które popełniłam w życiu i które dużo mnie kosztowały, chciałabym zostawić swoje prywatne intymne życie dla siebie. Bo wiem, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje publiczności i nie potrzebuje eksponowania na Instagramach, Facebookach. To mi jest do niczego niepotrzebne - przyznała Doda.