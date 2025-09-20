Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili, że są razem w październiku 2022 roku. Od tego czasu para cały czas jest na świeczniku, a media śledzą jej poczynania. Zakochani chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Od pewnego czasu mówi się o ich ślubie, który ma zbliżać się wielkimi krokami. Tymczasem 19 września aktorka i dziennikarz pochwalili się wyjściem na randkę. Ich stylizacje przykuły uwagę obserwatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Miszczak o sytuacji Cichopek i Kurzajewskiego. "Życie ich nie oszczędziło prywatnie"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pochwalili się randką

Od dwóch lat para jest zaręczona, a niedawno przeprowadziła się do wspólnego domu. Jak wynika z informacji, które przekazał informator portalu Świata Gwiazda, już niedługo Cichopek i Kurzajewski sformalizują związek. "25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają" - przekazał serwisowi znajomy pary. Sami zainteresowani nie potwierdzają, że właśnie w tym dniu dojdzie do ślubu.

19 września aktorka wraz z dziennikarzem postanowili udać się na przedślubną randkę, co uwiecznili na zdjęciu, które opublikowali na Instagramie. Celebrytka zaprezentowała się w długiej, białej spódnicy i czarnej koszuli z krótkim rękawem, do których dopasowała sandały na wysokim obcasie oraz skórzaną torebkę od znanego projektanta. Całość uzupełniły okulary przeciwsłoneczne. Co założył prezenter? Postawił na klasyczny, czarny garnitur, koszulę i eleganckie buty. Fani byli zachwyceni ich stylizacjami. "Świetnie wyglądacie. Piękna z was para", "Klasa i elegancja", "Jacy piękni" - pisali pod zdjęciem internauci.

Syn Katarzyny Cichopek nie pojawi się na ślubie?

Jak przekazał "Super Express", podobno nastoletni syn Cichopek nie pojawi się na ceremonii. 16-latek przebywa obecnie w Argentynie na wymianie uczniowskiej. "Kasia jest zasmucona. Chciałaby mieć tego dnia przy sobie oboje swoich dzieci. Ale przyjazd z Argentyny do Polski to wielka wyprawa. Podróż w jedną stronę potrafi trwać nawet 30 godzin, z męczącymi przesiadkami" - przekazał informator.