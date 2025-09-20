Tomasz Iwan przez lata był piłkarzem - występował również w kadrze narodowej. Po zakończeniu kariery nie zdecydował się na całkowite odejście od sportu. Wielu doskonale pamięta, gdy w latach 2014-2018 był dyrektorem reprezentacji Polski ds. organizacyjnych. Były zawodnik od lat związany jest z Karoliną Woźniak, z którą wziął udział w programie "Afryka Express".

Tomasz Iwan jest z Karoliną Woźniak. Tyle lat ich w rzeczywistości dzieli

Tomasz Iwan w 2021 roku wzbudził niemałe zainteresowanie, a media rozpisywały się o jego nowym związku. Wyszło na jaw, że były piłkarz związał się z Karoliną Woźniak, która niegdyś była w związku z Przemysławem Saletą. Były zawodnik i modelka nie przejmują się faktem, że dzieli ich 18 lat - choć pojawiały się plotki, że jest to ponad 20 lat. - To jest tylko liczba. W niektórych aspektach ta różnica jest znacznie mniejsza. Czasami ja jestem młodszy nawet - przekazał Iwan w programie "Mówię wam". - Ja myślę, że się trochę uodporniliśmy już. Też niestety w Polsce jest taka mentalność, że ludzie lubią zawsze skrytykować, znaleźć taki prztyczek, do którego się można przyczepić i nie bierzemy tego do siebie. My wiemy, jak jest, jaka między nami jest relacja i te wszystkie jakieś zarzuty typu różnica wieku - skomentowała Woźniak w rozmowie z prowadzącym format, Mateuszem Hładkim.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak o występie w "Afryka Express"

Iwan i Woźniak postanowili wziąć udział w programie "Afryka Express". W rozmowie z Plotkiem wyjawili, że mają za sobą wiele niekomfortowych sytuacji. - Okazało się, że Afryka jest najtrudniejszym kontynentem (...). Mówiąc kolokwialnie, był to prawdziwy hardkor, ale gdybyśmy dzisiaj mieli podjąć tę decyzję [o wzięciu udziału w show - red.] jeszcze raz, to bez zastanowienia byłaby taka sama - stwierdził Tomasz Iwan, opisując doświadczenia podczas nagrań show. Nie krył, że wraz z ukochaną mierzyli się ze sporymi trudnościami. - Tych wyzwań było wiele (...). Dla Karolci to były jakieś robaki, pająki... - kontynuował były reprezentant Polski. Tutaj dowiecie się więcej: Iwan i Woźniak wyjawiają prawdę o "Afryka Express". "Program nas do tego zmuszał"

