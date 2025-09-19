Tim Burton ma za sobą kilka medialnych związków. W 1987 roku reżyser wziął ślub z niemiecką artystką Leną Gieseke. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Reżyser i aktorka Helena Bonham Carter powitali na świecie dwójkę dzieci. Pod koniec 2014 roku również ogłosili rozstanie. Od dwóch lat w mediach pojawiały się wspólne kadry reżysera z Moniccą Belluci. Zakochani od czasu do czasu pojawiali się na większych premierach, w tym m.in. filmu "Beetlejuice Beetlejuice". Jak się jednak okazuje, nie są już razem.

Tim Burton i Monica Belluci nie są już razem. Padły słowa o "głębokiej trosce"

Reżyser i aktorka wydali bardzo krótkie oświadczenie, w którym poinformowali o swoim rozstaniu. "Monica Bellucci i Tim Burton podjęli decyzję o rozstaniu z wielkim szacunkiem i głęboką troską o siebie nawzajem" - czytamy na stronie nypost.com. Informacja o rozpadzie związku szybko obiegła media społecznościowe. Fani aktorki i reżysera nie kryli rozczarowania. "Szkoda", "Byli fajną parą" - czytamy na platformie X. Belluci i Burton raczej stronili od opowiadania w mediach o związku. W jednym z wywiadów aktorka zrobiła jednak wyjątek. - Mogę powiedzieć, że przede wszystkim cieszę się, że poznałam tego człowieka. To jedno z tych spotkań, które rzadko się zdarzają w życiu… Znam tego człowieka, kocham go, a teraz, gdy poznaję go jeszcze jako reżysera, zaczyna się kolejna przygoda - komentowała Monica Belluci dla "Elle France".

Tim Burton szczerze o relacjach z rodzicami. "Pewne pytania pozostaną bez odpowiedzi"

W jednym z wywiadów dziennikarz zapytał Tima Burtona o jego relacje z rodzicami. Reżyser przyznał, że problemy rodzinne inspirowały go do stworzenia niektórych filmów. - Mam pewne problemy. (...) Moi rodzice nie żyją, więc pewne pytania pozostaną bez odpowiedzi. Tak już bywa w życiu. W filmach próbujesz rozwiązać swoje problemy, a potem zdajesz sobie sprawę, że te traumatyczne problemy zostają z tobą na zawsze, więc jakoś ciągle powracają. Nieważne, jak bardzo staram się je wyrzucić z głowy, one tam zostają - mówił Tim Burton w wywiadzie dla blackfilm.com.