18 września media obiegła niezwykle przykra wiadomość o śmierci Edyty Rynkowskiej. Informację potwierdził portal bydgoszcz.tvp.pl. "Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Brodnicy, w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, w związku z czym na miejsce przyjechał też prokurator. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji" - czytaliśmy na stronie, która cytowała słowa młodszego aspiranta Pawła Dominiaka, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Co wiemy o zmarłej żonie Ryszarda Rynkowskiego?

Tak Ryszard Rynkowski poznał ukochaną Edytę. "Zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę"

Wokalista poznał ukochaną po jednym z koncertów, gdy podpisywał autografy. "Podpisywałem, podpisywałem, a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie" - mówił dla "Vivy!". Początkowo Rynkowski był zawstydzony relacją z młodszą o 22 lata partnerką. "Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem" - dodał. Chociaż Edyta Rynkowska żyła u boku gwiazdy, to unikała świata show-biznesu.

Jak podają media, ukochana wokalisty z zawodu była nauczycielką języka polskiego. Towarzyszyła mężowi podczas tras koncertowych i wspólnie angażowali się w prowadzenie centrum rehabilitacji w Brodnicy. Doczekali się syna Ryszarda Juniora. "Po ślubie myślałem, że nie zdecydujemy się na dzieci. Widziałem jednak, że Edyta pragnie dziecka. Podjęliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt prób i nie było efektu. (...) Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce." - mówił magazynowi.

Edyta Rynkowska nie żyje. Prokuratura przekazała nowe informacje. "Wstępnie..."

Według bydgoskiego oddziału TVP, do śmierci Edyty Rynkowskiej doszło najprawdopodobniej wskutek choroby. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny zgonu. "Wstępnie prokurator wykluczył udział osób trzecich. Ustalana będzie przyczyna śmierci kobiety" - ujawnił informator portalu portal bydgoszcz.tvp.pl.