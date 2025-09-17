Anna Cieślak w 2004 roku ukończyła krakowską PWST, a już rok później zadebiutowała na wielkim ekranie. Za rolę w filmie "Masz na imię Justine" została obsypana nagrodami, w tym m.in. za główną rolę kobiecą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mons. Na komercyjny sukces Cieślak także nie musiała czekać długo. W 2007 roku została obsadzona w głównej roli w komedii romantycznej "Dlaczego nie!", po której zyskała ogólnopolską rozpoznawalność. Co dziś słychać u aktorki?

Zobacz wideo Co powiedział o parze?

Anna Cieślak spełnia się zawodowo. Gra w teatrze i pracuje nad kolejnym filmem

W kolejnych latach Anna Cieślak często pojawiała się na małym ekranie. Na koncie ma role m.in. w serialach "Na dobre i na złe", "Szadź", "Osiecka" czy "Na Wspólnej". W 2015 roku przyjęła zaproszenie do udziału w "Tańcu z gwiazdami", jednak z powodu kontuzji dość szybko wycofała się z programu. Życie prywatne Anny Cieślak nie budziło nigdy dużego medialnego zainteresowania, do czasu, gdy w 2020 roku wyszło na jaw, że spotyka się z ówczesnym dyrektorem programowym TVN Edwardem Miszczakiem. Poruszenie wzbudziła zwłaszcza różnica wieku pary, która wynosi 25 lat.

W sierpniu 2021 roku zakochani wzięli wymarzony ślub. Ani Miszczak, ani Cieślak długo nie komentowali łączącej ich relacji. Aktorka zrobiła wyjątek niedługo po ceremonii, zaznaczając przy tym, że nie chciałaby, aby fakt, iż są razem, odwrócił uwagę od ich zawodowych dokonań. - Chcielibyśmy z Edwardem, żeby to było nasze i nie przyćmiło tego, co robimy na co dzień. Bo uważam, że dla państwa, dla ludzi, którzy oglądają telewizję i dla ludzi, którzy chodzą do teatru, mamy dużo więcej do powiedzenia, ja na scenie w Teatrze Polskim, a Edward w stacji TVN - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Od tego czasu w życiu zawodowym Miszczaka sporo się zmieniło i od stycznia 2023 roku piastuje stanowisko w Polsacie. Anna Cieślak do dziś spełnia się w Teatrze Polskim. Można ją oglądać m.in. dwóch jednoaktówkach "Aktorzy w dobrej wierze" i "Próba". W tym roku pojawiła się także w serialu "Edukacja", a z portalu Film Polski dowiadujemy się, że zagrał główną rolę w filmie Marii Sadowskiej "Sami w domu", który obecnie jest w produkcji.

Anna Cieślak i Edward Miszczak udzielili wspólnego wywiadu

Choć Cieślak i Miszczak początkowo ukrywali swój związek, po pewnym czasie zaczęli pojawiać się wspólnie na branżowych wydarzeniach. W 2024 roku zdecydowali się także udzielić wspólnego wywiadu dla miesięcznika "Pani". Aktorka poruszyła w nim m.in. kwestię tego, że zakochała się, mając 40 lat. - Nigdy nie myślałam, że w wieku 40 lat można się tak zakochać, stracić dla drugiej osoby głowę, przecież to się zdarza tylko w młodości. Dziś już wierzę, że miłość jest bezwiekowa - wyznała aktorka. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.